ناقد رياضي يكشف إجمالي القضايا ضد الأندية المصرية بالاتحاد الدولي لكرة القدم

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن إجمالي القضايا ضد الأندية المصرية بالاتحاد الدولي، بعد إيقاف القيد لنادي الإسماعيلي.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “قضية سادسة جديدة على النادي الاسماعيلي بتاريخ اليوم وايقاف قيد جديد، وقضية جديدة على نادي راية”.

وتابع إجمالي القضايا ضد الأندية المصرية (16) :

الاسماعيلي (6) - الزمالك (4) - الشرقية للدخان (4) - مركز شباب تلا (1) - راية (1).

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرارا يلزم النادي الإسماعيلي بسداد مستحقات المهاجم البوليفى كارميلو عقب تقديمه شكوي ضد قلعة الدراويش للمطالبة بمستحقاته المالية.

وتضمن قرار الفيفا إلزام النادي الإسماعيلي بسداد 550 ألف دولار بواقع 389 ألف دولار بالإضافة إلى فائدة تأخير سنوية بنسبة 18% وعقوبة تأخير قدرها 50 ألف دولار إلى جانب غرامة 20 ألف فرنك سويسري تدفع للفيفا.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إيقاف قيد النادي الإسماعيلي لحين سداد مستحقات البوليفي كارميلو وفقا للقرار الصادر من جانب الفيفا.

وفى حال عدم السداد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا المستحقات الخاصة بـ المهاجم البوليفي كارميلو سوف يتم خصم 6 نقاط تلقائيًا دون الحاجة لأي قرارات إضافية وقد يصل الأمر إلي عقوبة تصل للهبوط إذا استمر عدم السداد.