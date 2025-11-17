قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات النواب غدا في الثانية ظهرا
وظائف خالية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.. قدم الآن
الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
المحصول باظ.. سبب مشاجرة بين 9 أشخاص بالدقهلية
كجوك: الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي
مصر تفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح بعد تعادل 1-1
مصر وكاب فيردي| ركلات الترجيح تحدد صاحب المركز الثالث بدورة العين الودية
مفتي الجمهورية يعزي أسر المعتمرين الهنود المتوفين في حادث قرب المدينة المنورة
مصطفى محمد يرفض الخروج للتبديل قبل نهاية مباراة مصر وكاب فيردي
تامر أمين: الرئيس السيسي دشن محطة فارقة في المسار الديمقراطي بمصر
دينا أبو الخير توضح الحكمة النبوية من سُنِّة لعق الأصابع.. فيديو
هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية
ناقد رياضي يكشف إجمالي القضايا ضد الأندية المصرية بالاتحاد الدولي لكرة القدم

خالد طلعت
خالد طلعت
سارة عبد الله

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن إجمالي القضايا ضد الأندية المصرية بالاتحاد الدولي، بعد إيقاف القيد لنادي الإسماعيلي.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “قضية سادسة جديدة على النادي الاسماعيلي بتاريخ اليوم وايقاف قيد جديد، وقضية جديدة على نادي راية”.

وتابع إجمالي القضايا ضد الأندية المصرية (16) :

الاسماعيلي (6) - الزمالك (4) - الشرقية للدخان (4) - مركز شباب تلا (1) - راية (1).

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرارا يلزم النادي الإسماعيلي بسداد مستحقات المهاجم البوليفى كارميلو عقب تقديمه شكوي ضد قلعة الدراويش للمطالبة بمستحقاته المالية.

وتضمن قرار الفيفا إلزام النادي الإسماعيلي بسداد 550 ألف دولار بواقع 389 ألف دولار بالإضافة إلى فائدة تأخير سنوية بنسبة 18% وعقوبة تأخير قدرها 50 ألف دولار إلى جانب غرامة 20 ألف فرنك سويسري تدفع للفيفا.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إيقاف قيد النادي الإسماعيلي لحين سداد مستحقات البوليفي كارميلو وفقا للقرار الصادر من جانب الفيفا.

وفى حال عدم السداد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا المستحقات الخاصة بـ المهاجم البوليفي كارميلو سوف يتم خصم 6 نقاط تلقائيًا دون الحاجة لأي قرارات إضافية وقد يصل الأمر إلي عقوبة تصل للهبوط إذا استمر عدم السداد.

الإسماعيلي إيقاف القيد لنادي الإسماعيلي خالد طلعت الإتحاد الدولي

