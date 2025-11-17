قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة البث الإسرائيلية: عناصر حماس يشترطون مغادرة أنفاق رفح بطريقة مناسبة لهم
الخارجية الصينية: بكين مستعدة للمساهمة في أمن واستقرار سوريا
مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة
الذهب يتراجع مع ترقب الأسواق بيانات أمريكية حاسمة حول مسار الفائدة
وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض
طقس خريفي مستقر.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين
كشف جديد للغاز في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميا
هجوم أوكراني على البنية التحتية في روسيا وانقطاع الكهرباء عن 500 ألف شخص
تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأثنين 17 نوفمبر
زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إقليم شينجيانج بالصين
الطماطم بـ 10 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم بالأسواق
ناقد رياضي يكشف عن صفقة الأحمر الجديدة.. تفاصيل

باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن صفقة الأهلي الجديدة ضمن الانتقالات الشتوية.

صفقة الأهلي الجديدة

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الأهلي على أعتاب ضم المهاجم الايفواري ابراهيما دياباتيه".

وتابع :" دياباتيه 25 عاما ، يلعب في صفوف فريق جايس في الدوري الممتاز السويدي ، ولعب 29 مباراة هذا الموسم سجل 18 هدفا وصنع 5 أهداف ، ويحتل صدارة هدافي الدوري السويدي".

وأختتم:" دياباتيه لعب من قبل في صفوف الفريق الثاني لريال مايوركا الأسباني في دوري الدرجة الثانية الأسباني".

رامي ربيعة أحد البدائل المطروحة أمام الأهلي في الانتقالات الصيفية

وكان قد كشف الإعلامي أمير هشام عن ظهور اللاعب رامي ربيعة كأحد البدائل المطروحة أمام الأهلي لدعم خط دفاعه في الانتقالات الصيفية المقبلة.  

وكتب أمير هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تقارير ــ رامي ربيعة يظهر كأحد البدائل المطروحة أمام الأهلي في الانتقالات الصيفية لسد النقص الدفاعي".

كان رامي ربيعة، قد علق بعد انتقاله لنادي العين الإماراتي، بعد الرحيل عن النادي الأهلي، بعد نهاية عقده، على خطوته الجديدة في الدوري الإماراتي.

وقال رامي ربيعة، في تصريحات عبر الموقع الرسمي: "شرف ليا أن أكون في صفوف فريق العين زعيم آسيا"، لأسباب كبيرة أهمها المنافسة على البطولات وهو ما جذبني لنادي العين منافسته المستمرة على البطولات، وهو ما شدني لأن أكون في الدوري والكأس وكأس العالم للأندية وأسيا أيضًا".

وتابع: "جئت لنادي العين لأثبت نفسي مش جاي أقضي موسم وأمشي، لأن هدفي كلاعب الفوز بالبطولات وشعوري لا يوصف بالتوقيع خاصة، وأن المفاوضات سارت بشكل بسيط جداً وباحترافية شديدة وإن شاء الله نحقق البطولات مع بعض".

تفاصيل المهرجان الرياضي الأول للكيانات الشبابية بالجيزة

حماس

هيئة البث الإسرائيلية: 100 من عناصر حماس المحاصرين بأنفاق رفح يرفضون الاستسلام

غزة

مصادر طبية: استشهاد فلسطيني برصاص مسيرة للاحتلال في غزة

بخصر منحوت.. لقاء الخميسي تلفت الأنظار بإطلالتها

مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة

بعد ظهورها مع أبلة فاهيتا.. 10 صور ملفتة لأسماء جلال

