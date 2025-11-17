ناقد رياضي يكشف عن صفقة الأحمر الجديدة.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن صفقة الأهلي الجديدة ضمن الانتقالات الشتوية.

صفقة الأهلي الجديدة

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الأهلي على أعتاب ضم المهاجم الايفواري ابراهيما دياباتيه".

وتابع :" دياباتيه 25 عاما ، يلعب في صفوف فريق جايس في الدوري الممتاز السويدي ، ولعب 29 مباراة هذا الموسم سجل 18 هدفا وصنع 5 أهداف ، ويحتل صدارة هدافي الدوري السويدي".

وأختتم:" دياباتيه لعب من قبل في صفوف الفريق الثاني لريال مايوركا الأسباني في دوري الدرجة الثانية الأسباني".

رامي ربيعة أحد البدائل المطروحة أمام الأهلي في الانتقالات الصيفية

وكان قد كشف الإعلامي أمير هشام عن ظهور اللاعب رامي ربيعة كأحد البدائل المطروحة أمام الأهلي لدعم خط دفاعه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تقارير ــ رامي ربيعة يظهر كأحد البدائل المطروحة أمام الأهلي في الانتقالات الصيفية لسد النقص الدفاعي".

كان رامي ربيعة، قد علق بعد انتقاله لنادي العين الإماراتي، بعد الرحيل عن النادي الأهلي، بعد نهاية عقده، على خطوته الجديدة في الدوري الإماراتي.

وقال رامي ربيعة، في تصريحات عبر الموقع الرسمي: "شرف ليا أن أكون في صفوف فريق العين زعيم آسيا"، لأسباب كبيرة أهمها المنافسة على البطولات وهو ما جذبني لنادي العين منافسته المستمرة على البطولات، وهو ما شدني لأن أكون في الدوري والكأس وكأس العالم للأندية وأسيا أيضًا".

وتابع: "جئت لنادي العين لأثبت نفسي مش جاي أقضي موسم وأمشي، لأن هدفي كلاعب الفوز بالبطولات وشعوري لا يوصف بالتوقيع خاصة، وأن المفاوضات سارت بشكل بسيط جداً وباحترافية شديدة وإن شاء الله نحقق البطولات مع بعض".