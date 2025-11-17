محمود أبو الدهب: المنتخب الوطني سيودع أمم إفريقيا من دور المجموعات

علَقَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق على مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة مدربه حسام حسن ، أمام أوزبكستان ، مساء الجمعة 14 نوفمبر 2025، والتي خسرها الفراعنة بهدفين نظيفين.

وسقط المنتخب الوطني أمام نظيره الأوزبكي بثنائية نظيفة في الدور نصف النهائي من بطولة العين الودية المقامة بالإمارات ، ومن المقرر أن يلتقي مع الرأس الأخصر في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 ، وذلك لتحديد صاحب المركز الثالث ، بينما يلعب منتخب أوزبكستان مع إيران في المباراة النهائية ، غداً الثلاثاء الموافق 18 من الشهر ذاته.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:



لاعبو المنتخب الوطني كانوا خارج الخدمة أمام أوزبكستان ، وبالتأكيد فإن حسام حسن المدير الفني أخطأ في التشكيل الأساسي الذي بدأ به المباراة وكذلك طريقة اللعب ، ولابد من العمل على تطوير الأداء خلال لقاء اليوم أمام الرأس الأخصر لتحسين الصورة ونسيان الخسارة الماضية.

وأضاف: في حالة استمرار أداء المنتخب الوطني بنفس الشكل الذي ظهر به أمام أوزبكستان ، فمن الصعب تحقيق أي نتائج جيدة في كأس الأمم الإفريقية المقبلة المقرر إقامتها بالمغرب ، بل أتوقع الخروج مبكراً من الدور الأول للبطولة.