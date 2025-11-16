لقطات من مران منتخب مصر الثاني استعدادا للمواجهة الودية أمام الجزائر ..شاهد

شارك الاعلامي أحمد شوبير لقطات من مران منتخب مصر المشارك في كأس العرب إستعداداً للمواجهة الودية الثانية أمام الجزائر، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وحرص المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على زيارة معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب فور وصوله إلى القاهرة قادمًا من الإمارات، وذلك للاجتماع بالجهاز الفني واللاعبين في إطار دعم بعثة المنتخب قبل انطلاق البطولة.

كلمه أبو ريدة

وأثنى أبوريدة خلال اللقاء على الأداء الجيد والروح العالية التي ظهر بها اللاعبون في مباراتهم أمام الجزائر، مؤكدًا أن جماهير الكرة المصرية تنتظر منهم الكثير في منافسات كأس العرب، مشددًا على ثقته في قدرتهم على تقديم مستوى يليق باسم مصر.