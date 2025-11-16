منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة كاب فيردي وديا غداً

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب كاب فيردي وديًا في السادسة مساء غد الإثنين بتوقيت القاهرة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات.

بدأ المران بإجتماع للجهاز الفني بقيادة حسام حسن مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة التركيز ولعب جميع المباريات كأنها لقاءات رسمية، و أن هذه المباريات إعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

شارك في المران محمد الشناوي و أحمد الشناوي، ومحمد صبحي، ومصطفى شوبير ومحمد هاني، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح، ورامي ربيعة، وخالد صبحي، وحسام عبد المجيد و محمد إسماعيل ، ومروان عطية، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، ومروان عثمان ، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة"، ونبيل عماد دونجا، وطاهر محمد طاهر، وأسامة فيصل، وصلاح محسن، ومصطفى محمد.

حضر مران منتخب مصر محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة و مصطفي أبو زهرة و طارق أبو العينين أعضاء المجلس.