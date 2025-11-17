قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة البث الإسرائيلية: عناصر حماس يشترطون مغادرة أنفاق رفح بطريقة مناسبة لهم
الخارجية الصينية: بكين مستعدة للمساهمة في أمن واستقرار سوريا
مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة
الذهب يتراجع مع ترقب الأسواق بيانات أمريكية حاسمة حول مسار الفائدة
وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض
طقس خريفي مستقر.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين
كشف جديد للغاز في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميا
هجوم أوكراني على البنية التحتية في روسيا وانقطاع الكهرباء عن 500 ألف شخص
تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأثنين 17 نوفمبر
زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إقليم شينجيانج بالصين
الطماطم بـ 10 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم بالأسواق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خالد طلعت يدافع عن حسام حسن .. السبب

باسنتي ناجي

وجه الناقد الرياضي خالد طلعت رسالة خاصة لـ منتقدي منتخب مصر والكابتن حسام الحسن المدرب الخاص به.

الهجوم علي حسام حسن

وكتب حسام حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ناس كتير بتهاجم حسام حسن وتقولك الصعود لكاس العالم عادي وطبيعي ومنطقي عشان فيه 9 منتخبات أفريقية هتشارك".

وتابع :" طيب ايه رأيكم ان منتخب نيجيريا اللي قيمته 300 مليون يورو ومليان نجوم زي فيكتور اوسيمين وأديمولا لوكمان وأليكس أيوبي موصلش وخرج من التصفيات

ومنتخب الكاميرون اللي قيمته 250 مليون يورو ومليان نجوم زي بريان مبويمو واندريه اونانا وفرانك أنجويسا برضه موصلش وخرج من التصفيات

ومنتخب الجابون اللي عنده نجوم زي أوباميانج ودينيس بوانجا برضه موصلش".

وأختتم :" وصول منتخب مصر لكاس العالم إنجاز يحسب للجهاز الفني واللي بيقيم منتخب من ماتشات ودية تجريبية يبقى مبيفهمش كورة".

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة كاب فيردي وديا

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب كاب فيردي وديًا في السادسة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات.

بدأ المران بإجتماع للجهاز الفني بقيادة حسام حسن مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة التركيز ولعب جميع المباريات كأنها لقاءات رسمية، و أن هذه المباريات إعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

شارك في المران محمد الشناوي و أحمد الشناوي، ومحمد صبحي، ومصطفى شوبير ومحمد هاني، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح، ورامي ربيعة، وخالد صبحي، وحسام عبد المجيد و محمد إسماعيل ، ومروان عطية، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، ومروان عثمان ، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة"، ونبيل عماد دونجا، وطاهر محمد طاهر، وأسامة فيصل، وصلاح محسن، ومصطفى محمد.

حضر مران منتخب مصر محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة و مصطفي أبو زهرة و طارق أبو العينين أعضاء المجلس.

