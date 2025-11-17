لاعب إنبي: طارق السيد حاول ضمي للزمالك

أكد مودى ناصر، لاعب إنبي، أن الموسم الحالى سيكون الأخير له داخل صفوف الفريق البترولى، مشيرًا إلى أن وكيله أحمد يحيي يتولى إدارة مفاوضاته مع الأندية الراغبة فى ضمه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح اللاعب فى تصريحات تليفزيونية، أنه رغم اقتراب رحيله، إلا أن تركيزه الكامل ينصب على إنهاء الدورى فى مركز متقدم.

وقال مودى ناصر، إن طارق السيد كان قريبًا من ضمه للزمالك خلال فترة لعبه بنادى النصر، قبل أن تتوقف المفاوضات وينتقل لاحقًا إلى إيسترن كومبانى.



وأضاف أن مواجهة الأهلى هذا الموسم كانت الأفضل له بقميص إنبى.

وتحدث لاعب إنبى عن صفقة انتقال زياد كمال للزمالك، مؤكدًا أن الظروف لم تساعده على النجاح مع الفريق الأبيض، بينما يرى أن مصطفى شلبى قدم تجربة ناجحة وحقق الكثير مع الزمالك.

وأثنى مودى ناصر على الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حمزة الجمل، مشيرًا إلى الدور الكبير الذى يلعبه محمد حمص فى تطوير مستوى لاعبى خط الوسط داخل الفريق.

وفى تقييمه للاعبين، قال مودى ناصر إن زميله أحمد العجوز هو الأفضل فى مركز الوسط مقارنةً بدونجا وتوريه ومروان عطية، كما يرى أن محمد حمص يتفوق — من وجهة نظره — على حسام غالى ومحمد الننى وحسنى عبد ربه.