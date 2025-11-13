مجلس إدارة نادي إنبي يزور الفريق الأول .. ويؤكد دعمه الكامل للجهاز الفني واللاعبين

حرص مجلس إدارة نادي إنبي الجديد على زيارة الفريق الأول لكرة القدم بملاعب النادي بالكيلو 17، في لفتة تعبّر عن اهتمام المجلس بدعم منظومة الكرة والاطمئنان على استعدادات الفريق قبل استئناف منافسات الدوري الممتاز.

شهدت الزيارة حضور أيمن الشريعي رئيس مجلس الإدارة، والمهندس خالد الجنزوري نائب رئيس النادي، و عبدربه إبراهيم أمين الصندوق، إلى جانب الأعضاء المهندس أحمد شوقي غريب، وعبد الشهيد سلام، و رنا عصام شلتوت، والمهندس محمد سعد إبراهيم، بالإضافة إلى محمد رفاعى المدير التنفيذى للنادى و عبد المنعم الجعفرى المدير المالى للنادى

وجاء اللقاء عقب انتهاء مران الفريق، حيث اجتمع مجلس الإدارة باللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن إبراهيم محمد – مدير الكرة والكابتن حمزة الجمل – المدير الفني، وسط أجواء ودية مفعمة بالاحترام والروح الإيجابية، مؤكدين ثقتهم الكاملة في الجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على تحقيق نتائج متميزة خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الزيارة، أشاد أعضاء المجلس بالحالة الفنية والانضباطية التي يعيشها الفريق، وبالروح العالية التي تجمع عناصره، مؤكدين دعمهم الكامل لخطة الجهاز الفني في تصعيد اللاعبين المتميزين من قطاع الناشئين إلى الفريق الأول.

وأوضح المجلس أن هذه الخطة ليست مجرد تصعيد عادي، بل هي جزء من رؤية متكاملة وضعتها الإدارة السابقة وسوف يستكملها المجلس الجديد، تقوم على الاستثمار الحقيقي في أبناء النادي، وبناء قاعدة قوية ومتميزة من اللاعبين الشباب الذين يمثلون مستقبل الفريق.

وأكد الأعضاء أن دعم ناشئي النادي وتعزيز وجودهم داخل الفريق الأول يعد خطوة استراتيجية لضمان استمرارية الأداء المتميز وتحقيق نتائج مستدامة على المدى الطويل، بما يضمن تطوير قدرات اللاعبين وتشكيل جيل جديد قادر على حمل اسم إنبي عالياً.

فيما أوضح أيمن الشريعي أن المجلس الجديد يضع الفريق الأول في مقدمة أولوياته، مشددًا على أن المرحلة القادمة ستشهد توفير كل سبل الدعم لضمان استقرار الفريق وتحقيق طموحات أعضاء الجمعية العمومية وشركة إنبي، قائلاً:

"نثق في جهازنا الفني بقيادة الكابتن حمزة الجمل وفي لاعبينا، وسنعمل معًا على أن يبقى إنبي دائمًا بين الكبار ."

ومن جانبه، أوضح المهندس خالد الجنزوري أن التواصل المباشر مع الجهاز الفني واللاعبين سيكون نهجًا ثابتًا للمجلس خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الهدف هو خلق بيئة عمل احترافية ومستقرة تضمن استمرار النجاحات وتحقيق الطموحات.

كما صرّح عبدربه إبراهيم أمين الصندوق مؤكدًا أن المجلس يدرك جيدًا أهمية الاستثمار في العنصر البشري داخل النادي، سواء على مستوى الفريق الأول أو قطاع الناشئين، مشيرًا إلى أن المجلس سيعمل على توفير كل المقومات المالية والإدارية اللازمة لدعم استقرار المنظومة الكروية، قائلاً:

"هدفنا هو بناء منظومة قوية ومستدامة تعكس قيمة نادي إنبي، وسنعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق ذلك ."

فيما قال الكابتن إبراهيم محمد مدير الكرة بالفريق الأول "سعدنا بزيارة مجلس الإدارة الجديد، ووجودهم معنا اليوم يعكس الدعم الكبير للفريق ويحفز اللاعبين على تقديم أفضل أداء، نحن ملتزمون بالعمل الجاد لتحقيق نتائج تليق باسم نادي إنبي."

واختُتمت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية مع الجهاز الفني واللاعبين، وسط أجواء ودية مليئة بالتقدير المتبادل، جسدت روح الأسرة الواحدة التي تجمع أبناء نادي إنبي.