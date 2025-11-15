تل أبيب تربط إعادة الإعمار بنزع السلاح.. وأنباء عن تحرك أمريكي لتسريع التفاهمات

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن تل أبيب لن تسمح ببدء أي عملية لإعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاحه بالكامل، معتبرًا أن تحقيق هذا الشرط يشكل أساسًا لأي ترتيبات مستقبلية في القطاع.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، أكد مصدر مطلع أن واشنطن تضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وذلك رغم عدم استعادة جميع جثامين المحتجزين حتى الآن، في إشارة إلى رغبة الإدارة الأميركية في دفع المسار السياسي والأمني قدمًا وعدم انتظار استكمال كل الملفات العالقة، وذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

السيطرة الميدانية على بعض المناطق

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصدرًا أمنيًا أوضح أن حركة حماس تبذل جهودًا للعثور على الجثث الثلاث المتبقية للمحتجزين، مشيرًا إلى أن هذا الملف لا يزال يشهد تعقيدات ميدانية تتعلق بظروف المعارك وتغير السيطرة الميدانية على بعض المناطق داخل القطاع.