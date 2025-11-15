قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضريبة جديدة على المنازل مرتفعة القيمة لزيادة حصيلة الموازنة البريطانية
حماقي يتألق بحفل ضخم في الجلالة.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده| صور
دراسة: انبعاثات الوقود الأحفوري في العالم تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025
أسماء جلال تعترف لأبلة فاهيتا: كان فيه قمل في شعري
كوب 30 يبحث للمرة الأولى المخاطر البيئية لاستخراج المعادن الحاسمة في التحول الأخضر
مصر قضت على العشوائيات .. تعليق قوي من أحمد موسى | بث مباشر
بعد 72 ساعة من جولة محافظ الإسكندرية.. تركيب إشارة مرورية جديدة بالفلكي
منتجو الدواجن: نستهلك 4.5 مليون دجاجة يوميا.. ومحدش يشتري البيض بأكتر من 120 جنيه
رئيس هيئة قناة السويس: 9% تحسن في أعداد السفن خلال النصف الأول من نوفمبر2025
استعدادا للدوري.. الاتحاد السكندري يفوز على فاركو 2-1
الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق
القاهرة بتتجدد.. رسالة قوية من أحمد موسى للمشككين في جهود التطوير
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

أونروا تُحذر: الاحتياجات في غزة مُلحة وآلاف العائلات بلا مأوى

أ ش أ

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم السبت، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع اشتداد الأمطار الغزيرة، مؤكدة أن آلاف العائلات النازحة باتت تلجأ إلى أي مساحة متاحة للاحتماء، بما في ذلك الخيام المؤقتة التي لا توفر أدنى مقومات الحماية. 
وقالت الأونروا - في تقرير أورده المركز الفلسطيني للإعلام - "إن الاحتياجات الملحّة للمأوى تتزايد بشكل كبير في ظل العجز عن توفير خيام ومستلزمات تقي السكان موجات البرد والأمطار"، مشددة على ضرورة السماح لها بإدخال المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل. 
وأشارت إلى أن المنخفض الجوي الحالي يفاقم حالة الطوارئ القائمة أصلًا، إذ تتعرض الخيام للتمزق والانهيار أمام الأمطار المتواصلة والرياح العاتية، ما يهدد حياة مئات الآلاف من النازحين الذين فقدوا منازلهم جراء الحرب. 
وأوضحت الوكالة أن هناك تحركات دولية متصاعدة للضغط على إسرائيل من أجل السماح بدخول مساعدات الإغاثة إلى القطاع، في وقت يتعرض فيه النازحون لأزمة متشابكة تشمل غرق الخيام، وتضرر المساكن المدمرة، وتراجع القدرة على الحصول على المستلزمات الأساسية. 
ومع اشتداد فصل الشتاء وتعمّق تأثيرات المنخفض الجوي على غزة، تتسع دائرة المعاناة الإنسانية التي يعيشها نحو مليون ونصف نازح، إذ أغرقت مياه الأمطار خيامهم البالية، وأطاحت الرياح بما تبقّى منها، تاركة العائلات في مواجهة برد قارس وظروف معيشية تزداد قسوة يوماً بعد آخر. 
 

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

برنامج دولة التلاوة

مواعيد برنامج دولة التلاوة .. والقنوات الناقلة

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

المفتي يُدين جريمة إحراق مسجد بالضفة الغربية ويدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف هذه الاستفزازات

قراءة القرآن

ماذا قال النبي عن أعظم آية في القرآن.. يغفل عنها الكثيرون

بالصور

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

معشوقة الجماهير.. سعر ومواصفات شيفرولية لانوس في سوق المستعمل ‏

لعمر طويل .. 5 عادات بسيطة تبطئ الشيخوخة

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

