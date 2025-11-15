أونروا تُحذر: الاحتياجات في غزة مُلحة وآلاف العائلات بلا مأوى

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم السبت، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع اشتداد الأمطار الغزيرة، مؤكدة أن آلاف العائلات النازحة باتت تلجأ إلى أي مساحة متاحة للاحتماء، بما في ذلك الخيام المؤقتة التي لا توفر أدنى مقومات الحماية.

وقالت الأونروا - في تقرير أورده المركز الفلسطيني للإعلام - "إن الاحتياجات الملحّة للمأوى تتزايد بشكل كبير في ظل العجز عن توفير خيام ومستلزمات تقي السكان موجات البرد والأمطار"، مشددة على ضرورة السماح لها بإدخال المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل.

وأشارت إلى أن المنخفض الجوي الحالي يفاقم حالة الطوارئ القائمة أصلًا، إذ تتعرض الخيام للتمزق والانهيار أمام الأمطار المتواصلة والرياح العاتية، ما يهدد حياة مئات الآلاف من النازحين الذين فقدوا منازلهم جراء الحرب.

وأوضحت الوكالة أن هناك تحركات دولية متصاعدة للضغط على إسرائيل من أجل السماح بدخول مساعدات الإغاثة إلى القطاع، في وقت يتعرض فيه النازحون لأزمة متشابكة تشمل غرق الخيام، وتضرر المساكن المدمرة، وتراجع القدرة على الحصول على المستلزمات الأساسية.

ومع اشتداد فصل الشتاء وتعمّق تأثيرات المنخفض الجوي على غزة، تتسع دائرة المعاناة الإنسانية التي يعيشها نحو مليون ونصف نازح، إذ أغرقت مياه الأمطار خيامهم البالية، وأطاحت الرياح بما تبقّى منها، تاركة العائلات في مواجهة برد قارس وظروف معيشية تزداد قسوة يوماً بعد آخر.

