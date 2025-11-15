قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بناء وتجديد .. أحمد موسى: الدولة المصرية لم تترك القاهرة بدون تطوير
لغز المكالمة الغامضة.. والدة مهندس الإسكندرية تكشف السر وراء مقتل ابنها
أحمد موسى: القمامة في الفسطاط كان ارتفاعها 5 أدوار.. والدولة عكفت على تطوير المنطقة
قائد الجيش الثالث الميداني: نوفر البيئة الأمنية لتنفيذ مشروعات التنمية.. فيديو
أحمد موسى: الرئيس السيسي يبني مصر الجديدة.. والفسطاط بها مساحات خضراء وأماكن ترفيهية
الشوارع تتحول لأنهار من المياه.. سلطات ويلز تصدر تحذيرات من الفيضانات
قائد الجيش الثالث: إصرار من القيادة على تطوير نظم التسليح والمعدات.. فيديو
بالأسماء.. حركة تغييرات مفاجئة بخريطة قيادات تعليم القاهرة
التموين: طرح زيوت خليط 700 مللي بسعر 46.60 جنيه في المجمعات الاستهلاكية
غياب الدوليين.. الزمالك يستأنف تدريباته أستعدادا لـ زيسكو الزامبي على ستاد الكلية الحربية
لاعب وادي دجلة يوسف إبراهيم يتأهل إلى نهائي بطولة الصين المفتوحة 2025
الأمم المتحدة: الفاشر تحتاج لمساعدات عاجلة وبكميات أكبر مما يصل حاليًا
أخبار البلد

وزير الخارجية لجريدة "لاريبوبليكا" الإيطالية: مصر ترفض أي محاولة لتقسيم قطاع غزة أو تهجير الفلسطينيين

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي
أ ش أ

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، رفض مصر الكامل لأي محاولة لتقسيم قطاع غزة أو تهجير الفلسطينيين.


جاء ذلك في حوار صحفي نشرته جريدة لاريبوبليكا La Repubblica الإيطالية واسعة الانتشار مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، استعرض خلاله الجهود المصرية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ وتنفيذ كامل بنوده، كما تناول الترتيبات الأمنية، والمرحلة الانتقالية، واهمية تمكين السلطة الفلسطينية.
وشدد وزير الخارجية على أن الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية يعد ركيزة أساسية لأي حل عادل ودائم وشامل، منوهاً بأن حل الدولتين يظل الخيار الواقعي الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.
كما استعرض الوزير عبد العاطى التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.
 

وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي تقسيم قطاع غزة تهجير الفلسطينيين غزة لاريبوبليكا

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس

العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم

فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال

