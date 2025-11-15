وزير الخارجية لجريدة "لاريبوبليكا" الإيطالية: مصر ترفض أي محاولة لتقسيم قطاع غزة أو تهجير الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، رفض مصر الكامل لأي محاولة لتقسيم قطاع غزة أو تهجير الفلسطينيين.



جاء ذلك في حوار صحفي نشرته جريدة لاريبوبليكا La Repubblica الإيطالية واسعة الانتشار مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، استعرض خلاله الجهود المصرية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ وتنفيذ كامل بنوده، كما تناول الترتيبات الأمنية، والمرحلة الانتقالية، واهمية تمكين السلطة الفلسطينية.

وشدد وزير الخارجية على أن الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية يعد ركيزة أساسية لأي حل عادل ودائم وشامل، منوهاً بأن حل الدولتين يظل الخيار الواقعي الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

كما استعرض الوزير عبد العاطى التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

