المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

اتخذت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خطوة جديدة في ملف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، حيث أصدرت قرارًا بتأجيل الدعوى المقامة من أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي تطالب بإلزام الحكومة بتنفيذ المنحة التي أعلنت عنها خلال اجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وذلك إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل، لإيداع تقرير مفوضي الدولة.



تفاصيل تأجيل الدعوى

الدعوى التي تحمل رقم 69235 لسنة 79 قضائية، وطالبت بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، باعتبار أن الحكومة سبق وأعلنت عنها رسميًا قبل أن تتراجع عنها، بحسب ما أكد مقيم الدعوى.

استحقاق المنحة الاستثنائية لجميع فئات الدعم

ذكرت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي، بما يشمل المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي وبرنامج «تكافل وكرامة» والدعم النقدي المشروط، إضافة إلى استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها، تنطبق عليها شروط الحصول على المنحة الاستثنائية التي أعلنت سابقًا.

انتقادات لاكتفاء الحكومة بزيادة 15%

وأشارت الدعوى إلى أن الحكومة، رغم إعلانها منحة استثنائية لأصحاب المعاشات خلال اجتماعها في مارس 2025، لم تُقر هذه المنحة حتى الآن، مكتفية بزيادة قدرها 15% فقط، وهي زيادة وصفتها الدعوى بأنها غير كافية ولا تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار المتسارع الذي يضغط على أصحاب المعاشات ويقلل من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

الجلسة المقبلة تحمل الحسم

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى مرة أخرى في جلسة 22 ديسمبر المقبل بعد إيداع تقرير مفوضي الدولة، والذي سيوضح الرؤية القانونية حول تنفيذ المنحة الاستثنائية، وسط ترقب كبير من أصحاب المعاشات الذين ينتظرون تنفيذ ما أعلنته الحكومة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر

يترقب أكثر من 11 مليون مستفيد موعد صرف معاشات شهر ديسمبر حيث، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد الصرف، لأصحاب المعاشات والمستفيدين في مختلف محافظات الجمهورية.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025 كبداية رسمية لصرف معاشات الشهر الجديد، على أن تستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر، لضمان حصول جميع المستحقين على أموالهم دون أي معوقات أو تزاحم أمام منافذ الصرف المختلفة.



وأكدت الهيئة أن صرف المعاشات سيتم بدءا من الشهر المقبل مع توافر السيولة النقدية الكاملة في جميع ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

كما أوضحت الهيئة أن جميع المستحقات تم تحويلها مسبقًا بشكل إلكتروني إلى الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، ليتمكن كل مستفيد من صرف معاشه في أي وقت يناسبه دون الحاجة للانتظار أو الوقوف في الطوابير.

صرف معاشات ديسمبر 2025

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مجموعة متنوعة من قنوات صرف المعاشات لتناسب احتياجات جميع الفئات، وتشمل ما يلي:

ماكينات الصراف الآلي (ATM): يمكن من خلالها السحب على مدار 24 ساعة في اليوم، مع توافر السيولة بشكل دائم.

مكاتب البريد المصري: تستقبل المواطنين وفق جداول زمنية محددة، مع تطبيق نظم حديثة لتنظيم حركة الصرف ومنع التكدس.

فروع البنوك الحكومية والخاصة: المشاركة في منظومة الصرف الإلكتروني، لتوفير خدمة آمنة وسريعة لأصحاب المعاشات.

المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات: تتيح إمكانية السحب الفوري أو الدفع الإلكتروني، في إطار خطة الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع الخدمات الرقمية.

وأكدت الهيئة أن جميع قنوات الصرف مؤمنة ومجهزة بالكامل، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المقار والمكاتب لحماية المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

استمرارًا لجهود الدولة في التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الإلكترونية، وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاش من خلال موقعها الرسمي دون الحاجة إلى التوجه لأي فرع.

ويمكن للمواطنين معرفة تفاصيل معاشاتهم الشهرية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط: https://nosi.gov.eg اختيار خدمة "الاستعلام عن المعاش" من القائمة الرئيسية. إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش بشكل دقيق. إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم المسجل مسبقًا. الضغط على زر "استعلام" لتظهر جميع تفاصيل المعاش الشهري، بما في ذلك الزيادات أو الخصومات إن وجدت.

وفي حال عدم امتلاك المستخدم حسابًا مسبقًا على الموقع، يمكنه التسجيل لأول مرة بسهولة عبر إدخال بياناته الشخصية مثل رقم التأمين، ورقم الهاتف المحمول، لتفعيل الحساب الإلكتروني والتمكن من الاستعلام بشكل مستمر.

تعليمات وتوجيهات لأصحاب المعاشات

وجهت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدة نصائح لأصحاب المعاشات والمستفيدين لتجنب أي مشكلات أثناء عملية الصرف، أبرزها:

عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي أو مكاتب البريد، إذ إن المعاشات ستكون متاحة للسحب في أي وقت من اليوم الأول للصرف.

الحفاظ على بطاقات الصرف الإلكتروني وعدم إعطائها لأي شخص غير موثوق به.

تجنب التعامل مع أي جهات أو أشخاص يدّعون تسهيل إجراءات الصرف مقابل رسوم مالية.

تحديث البيانات الشخصية بشكل دوري عبر الموقع الإلكتروني أو فروع الهيئة لضمان استمرارية الصرف دون تأخير.



