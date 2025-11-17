قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يطالب الهيئة الوطنية للانتخابات التدقيق التام عند فحص الأحداث والطعون المقدمة في الانتخابات
الإجراءات الجنائية يلزم المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة.. لهذا السبب
أشرف صبحي: دعم كامل للإسماعيلي لاستعادة مكانته وتجاوز التحديات الحالية
ترقب جماهيري لمواجهة الأهلي وشبيبة القبائل.. تعرف على موعد المباراة
4202 فرصة عمل جديدة براتب يصل إلى 9500 جنيه
معاهم 16 طفلًا.. القبض على عصابة التسول بالقاهرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بتصفية عنصر لحزب الله جنوب لبنان
6 مطالب برلمانية لدعم استراتيجية الرئيس السيسي في تحقيق الأمن الغذائي
تعليم الإسكندرية: فيديو الاعتداء على طالب مدرسة النصر قديم ويعود لعامين
51 ألف سائح يصلون الغردقة ومرسى علم خلال 48 ساعة
استخراج بطاقة رقم قومي مستعجل 2025 وسعرها
الصين تعبر عن استعدادها لمساعدة سوريا في الاستقرار والأمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات
قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات
إسلام دياب

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتى طالب فيها بإقرار المنحة الإستثنائية لأصحاب المعاشات التي أعلنت عنها الحكومة باجتماعها  في مارس 2025  ضمن برامج الحماية الإجتماعية، لجلسة 22 ديسمبر المقبل، لإيداع تقرير مفوضي الدولة.

جلسة عاجلة لإقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات| تفاصيل

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٩٢٣٥ لسنة 79قضائية ، رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وذكرت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن  الإجتماعى ، وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الإجتماعى وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وكذلك استحقاقات الحماية الإجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية .

وتابعت ، أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها  مارس في 2025  ضمن برامج الحماية الإجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بال 15% التي لا تتوافق  مع غلاء الأسعار.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات أصحاب المعاشات معاشات المنحة الإستثنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

حسام حسن

لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن

شادي الفونس

إخلاء سبيل شادي الفونس في تهمة حيازة الماريجوانا

صلاة الفجر

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 5 أعمال أمر بها الرسول

ترشيحاتنا

محمد صبري

شوبير : وفاة محمد صبري أكدت قوة الروابط بين الأهلي والزمالك

شوبير

شوبير يكشف عن مفاجأة في صفقات الأهلي بقرار من توروب

الاهلي

بالأسماء .. من هو المدافع الأقرب للانضمام للأهلي الفترة المقبلة؟

بالصور

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

بشبك أمامي عريض.. تسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

أبيضx أسود.. أحلام تثير الجدل فى آخر ظهور

\أبيضx أسود.. أحلام تثير الجدل فى اخر ظهور لها
\أبيضx أسود.. أحلام تثير الجدل فى اخر ظهور لها
\أبيضx أسود.. أحلام تثير الجدل فى اخر ظهور لها

وكيل صحة الشرقية يكرم مديرة الرعاية الأساسية وفريق نفقة الدولة لتصدرهم محافظات الجمهورية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد