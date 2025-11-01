استعلام بالرقم القومي .. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باريس سان جيرمان يفوز على نيس .. ويعزز صدارته للدوري الفرنسي
أمام الرئيس السيسي.. استعراض فرعوني لشيريهان بافتتاح المتحف المصري الكبير
عروض مذهلة بالهولوجرام في سماء المتحف المصري الكبير والأهرامات
الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق تُشارك في حفل افتتاح المتحف الكبير
مفاجأة الحفل | شريهان تطل باستعراض فرعوني رشيق بافتتاح المتحف الكبير
بصوت أوبرالي .. شيرين أحمد طارق تبهر الحضور باحتفالية المتحف المصري الكبير
حان الوقت لتصحيح المفاهيم | أستاذ آثار لـ “صدى البلد”: اسمها الحضارة المصرية وليس الفرعونية.. لهذا السبب
أهالي عابدين يتابعون احتفالية المتحف المصري الكبير.. صور
السيدة انتصار السيسي ترتدي زيا يعبر عن هوية الحضارة بافتتاح المتحف المصري الكبير
الموسيقيين: افتتاح المتحف الكبير بداية جديدة لمستقبل أكثر إشراقًا يليق بمصر
موعد مباراة الزمالك أمام الطلائع فى الدوري المصري والقناة الناقلة
رسميًا.. انطلاق فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة وملوك ورؤساء دول العالم
تبحث فئة كبيرة من المواطنين، عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025، لما يوفره برنامج تكافل وكرامة من خدمات للأسر الأكثر احتياجًا، من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

ـ الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الضغط هنـــــا.

ـ إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

ـ الضغط على أيقونة «استعلام».

ـ تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

«المحافظة، والإدارة الاجتماعية، والوحدة الاجتماعية المسجل بها، الرقم القومي، واسم المواطن، ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام».

ـ نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

ـ حالة البطاقة «ساري تجميد / إيقاف».

ـ في حالة التجميد أو الإيقاف، يذكر السبب.

ـ في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

ـ ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عاما.

ـ ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

ـ يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ـ يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

ـ أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

ـ أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

ـ ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

ـ صور بطاقة الرقم القومي.

ـ صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

ـ صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

ـ صورة من بطاقة التموين.

ـ قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 لـ 18 سنة.

ـ قيد طالب للمقيدين جامعيًا.

ـ كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية.

ـ صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

ـ صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

ـ صورة إقرار الوصاية للأيتام.

ـ صورة شهادة السجن في حالات سجن الأب أو الأم.

ـ ملء استمارة التقديم والتأكد من دقة وصحة البيانات المُقدمة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

يصرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر لـ 4.7 مليون أسرة، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

