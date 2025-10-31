بالحد الأدنى للأجور| فرص عمل جديدة في 16 محافظة.. التخصصات وطرق التقديم

أعلنت وزارة العمل، اليوم الجمعة، عن وظائف جديدة في شركات القطاع الخاص بالعديد من المحافظات، وذلك في نشرة التوظيف نصف الشهرية، بهدف توفير وظائف مناسبة للشباب، لاسيما ذوي الهمم.

6721 فرصة عمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور

أوضحت وزارة العمل، في بيان، اليوم الجمعة، أن 107 شركات من القطاع الخاص في 16 محافظة أبدت استعدادها لتوفير 6721 فرصة عمل جديدة في عدد من التخصصات والمهن المختلفة.

وأضافت أن من بين الوظائف المطلوبة، فرص مخصصة لأصحاب القدرات الخاصة (ذوي الهمم)، برواتب مجزية تُحدد وفقًا لطبيعة المقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن الاستفادة من منظومة التأمين الصحي والاجتماعي.

فرص عمل في 16 محافظة

جاء في بيان وزارة العمل، أن المحافظات التي تم توفير فرص عمل بها تشمل ما يلي:

ـ محافظة القاهرة.

ـ محافظة المنوفية.

ـ محافظة السويس.

ـ محافظة القليوبية.

ـ محافظة الغربية.

ـ محافظة بني سويف.

ـ محافظة جنوب سيناء.

ـ محافظة سوهاج.

ـ محافظة أسيوط.

ـ محافظة بورسعيد.

ـ محافظة الإسماعيلية.

ـ محافظة الإسكندرية.

ـ محافظة البحر الأحمر.

ـ محافظة أسوان.

ـ محافظة المنيا.

تخصصات وفرص متنوعة للشباب

تضم النشرة، فرص عمل في عدد كبير من التخصصات، منها:

ـ أخصائي تسويق.

ـ أخصائي موارد بشرية.

ـ مهندسو اتصالات .

ـ مهندسو كهرباء .

ـ مشرفو ميكانيكا وتحكم كهرباء.

ـ مديرو صيانة .

ـ محاسبون .

ـ مشرفو مواقع.

ـ تنجيد .

ـ ليدي جارد (إناث).

ـ مشرفو إنتاج .

ـ شيفات .

ـ أخصائيو مشتريات .

ـ بائعون .

ـ مقدمو طلبات .

ـ أمناء مخازن .

ـ مندوبو مبيعات.

ـ مراقبو جودة .

ـ فنيون بمختلف التخصصات .

ـ سائقون برخص أولى وثانية وثالثة .

ـ أفراد أمن .

ـ فرص عمل في مجال الفندقة والمطاعم بجميع أقسامها.

ـ عمال إنتاج .

ـ عمال نظافة.. وتخصصات أخرى.

الحد الأدنى للأجور

وجّه وزير العمل، جميع مديريات العمل في المحافظات بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان استلام الباحثين عن عمل للفرص المعلنة، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة المنشآت التي تم الإعلان عن الوظائف بها، مشددًا على أهمية تحري المصداقية في نشر فرص العمل وتوثيق عملية التوظيف حتى استلام العامل مهامه رسميًا.

وجدد، دعوته إلى شباب مصر بضرورة الإقبال على العمل في القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم منظومة متكاملة من برامج التدريب المهني المجانية التي تؤهل الشباب للوظائف التي يحتاجها سوق العمل، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تعمل على توفير فرص عمل حقيقية تضمن حياة كريمة وتحقق طموحات الشباب في مختلف المحافظات، من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها الوزارة بانتظام.

طرق التقديم

بيّنت وزارة العمل، أن التقديم على هذه الفرص الجديدة، يتم خلال شهر نوفمبر 2025، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل في المحافظات.

كما يمكن التقديم مباشرةً من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت.