قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اقتراب تسجيله في اليونسكو .. لماذا يُعد الكشري وجبة "سوبر فوود"؟
خالد طلعت يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد..من هو؟
عمرو أديب مشيدا برجال الداخلية: اعرف ناس بقالها 10 أيام منمتش
تقرير سعودي : مدرب الخلود السابق يقترب من الزمالك
أول مانشيت الهيروغليفية .. عدد خاص لصحيفة أخبار اليوم بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
رئيس اتحاد اليد: تعلمنا من دروس الماضي في مواجهة إسبانيا.. وحلمنا العودة بكأس العالم
تعرف على صاحب فكرة نقل تمثال رمسيس الثاني إلى المتحف المصري الكبير
ذكاء التكنولوجيا وعبقرية التاريخ| المتحف المصري الكبير يدخل عصر الذكاء الصناعي.. إدارة وتشغيل بـ “إنترنت الأشياء”
أزمة لـ محمد صلاح داخل ليفربول بسبب الوجوه الجديدة.. ما القصة؟
حواس: كرسي العرش الأهم في آثار توت عنخ آمون ولم تسافر للخارج أبدا
عمرو أديب يكشف مفاجآت افتتاح المتحف المصري الكبير
وزير الدفاع الياباني: جميع الخيارات مطروحة لتعزيز القدرات الدفاعية بما في ذلك الغواصات النووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بالحد الأدنى للأجور| فرص عمل جديدة في 16 محافظة.. التخصصات وطرق التقديم

فرص عمل جديدة
فرص عمل جديدة
خالد يوسف

أعلنت وزارة العمل، اليوم الجمعة، عن وظائف جديدة في شركات القطاع الخاص بالعديد من المحافظات، وذلك في نشرة التوظيف نصف الشهرية، بهدف توفير وظائف مناسبة للشباب، لاسيما ذوي الهمم.

6721 فرصة عمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور 

أوضحت وزارة العمل، في بيان، اليوم الجمعة، أن 107 شركات من القطاع الخاص في 16 محافظة أبدت استعدادها لتوفير 6721 فرصة عمل جديدة في عدد من التخصصات والمهن المختلفة.

وأضافت أن من بين الوظائف المطلوبة، فرص مخصصة لأصحاب القدرات الخاصة (ذوي الهمم)، برواتب مجزية تُحدد وفقًا لطبيعة المقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن الاستفادة من منظومة التأمين الصحي والاجتماعي.

فرص عمل في 16 محافظة

جاء في بيان وزارة العمل، أن المحافظات التي تم توفير فرص عمل بها تشمل ما يلي: 

ـ محافظة القاهرة.

ـ محافظة المنوفية.

ـ محافظة السويس.

ـ محافظة القليوبية.

ـ محافظة الغربية.

ـ محافظة بني سويف.

ـ محافظة جنوب سيناء.

ـ محافظة سوهاج.

ـ محافظة أسيوط.

ـ محافظة بورسعيد.

ـ محافظة الإسماعيلية.

ـ محافظة الإسكندرية.

ـ محافظة البحر الأحمر.

ـ محافظة أسوان.
ـ محافظة المنيا.

تخصصات وفرص متنوعة للشباب

تضم النشرة، فرص عمل في عدد كبير من التخصصات، منها: 

ـ أخصائي تسويق.

ـ أخصائي موارد بشرية. 

ـ مهندسو اتصالات .

ـ مهندسو كهرباء .

ـ مشرفو ميكانيكا وتحكم كهرباء. 

ـ مديرو صيانة .

ـ محاسبون .

ـ مشرفو مواقع. 

ـ تنجيد .

ـ ليدي جارد (إناث). 

ـ مشرفو إنتاج .

ـ شيفات .

ـ أخصائيو مشتريات .

ـ بائعون .

ـ مقدمو طلبات .

ـ أمناء مخازن .

ـ مندوبو مبيعات.

ـ مراقبو جودة .

ـ فنيون بمختلف التخصصات .

ـ سائقون برخص أولى وثانية وثالثة .

ـ أفراد أمن .

ـ فرص عمل في مجال الفندقة والمطاعم بجميع أقسامها.

ـ عمال إنتاج .

ـ عمال نظافة.. وتخصصات أخرى.

الحد الأدنى للأجور

وجّه وزير العمل، جميع مديريات العمل في المحافظات بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان استلام الباحثين عن عمل للفرص المعلنة، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة المنشآت التي تم الإعلان عن الوظائف بها، مشددًا على أهمية تحري المصداقية في نشر فرص العمل وتوثيق عملية التوظيف حتى استلام العامل مهامه رسميًا.

وجدد، دعوته إلى شباب مصر بضرورة الإقبال على العمل في القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم منظومة متكاملة من برامج التدريب المهني المجانية التي تؤهل الشباب للوظائف التي يحتاجها سوق العمل، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تعمل على توفير فرص عمل حقيقية تضمن حياة كريمة وتحقق طموحات الشباب في مختلف المحافظات، من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها الوزارة بانتظام.

طرق التقديم

بيّنت وزارة العمل، أن التقديم على هذه الفرص الجديدة، يتم خلال شهر نوفمبر 2025، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل في المحافظات. 

كما يمكن التقديم مباشرةً من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت.

الحد الأدنى للأجور فرص عمل جديدة وزارة العمل وظائف جديدة شركات القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

عبير صبري

فنانون يحتفون بافتتاح المتحف المصري الكبير: حدث عالمي يجسد عظمة مصر

المتحف المصري الكبير

من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب

رحمة محسن

أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة

المتهم

دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا

آدم كايد

آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة

ترشيحاتنا

مشرحة

ليلة حزينة في بقنا..سقف المنزل حول أحلام 3 شقيقات صغار لكابوس مزعج أثناء نومهن

مراسم تجليس مطران سانت كاترين

أجراس وزفة وترانيم وزينة.. مراسم تجليس الأنبا "سيميون" مطرانا لدير سانت كاترين ورئيسا لأساقفة سيناء فئران والطور للروم الأرثوذكس

بيان التصنيفات

لأول مرة..جامعة قنا تُحقِّق المركز 16 محليا بتصنيف"ليدن" الهولندي البحثي

بالصور

بعد اقتراب تسجيله في اليونسكو .. لماذا يُعد الكشري وجبة "سوبر فوود"؟

فوائد الكشري المصري
فوائد الكشري المصري
فوائد الكشري المصري

وفد طبي يتفقد مستشفى الصالحية الجديدة لمتابعة جودة الخدمة وحسن التعامل مع المواطنين

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ماذا يحدث عند تناول الرياضيين البنجر؟.. يحسن اللياقة البدنية والأداء

فوائد تناول البنجر للرياضيين
فوائد تناول البنجر للرياضيين
فوائد تناول البنجر للرياضيين

ليه ناس كتير مدمنة جبنة؟.. تعرف على السر الحقيقي وراء اشتهاء الجبن

لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد