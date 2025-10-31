من رمسيس أسهل .. طرق الوصول بالمواصلات إلى المتحف المصري الكبير

بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري غدا السبت، ولمدة 3 أيام، وبعد انتهاء الافتتاح الرسمي، يبحث الكثير من المواطنين عن مواصلات المتحف المصري الكبير من رمسيس، حيث يرى المواطنون أنها فرصة تاريخية لمشاهدة عظمة التاريخ المصري مجتمعة في مكان واحد، فهو يضم مقتنيات توثق تاريخ الحضارة المصرية القديمة على مدار آلاف السنين، لذا يسعى صدى البلد للتسهيل على المواطنين بأسهل الطرق، سواء من ميدان رمسيس، أو باستخدام المترو.

مواصلات المتحف المصري الكبير من رمسيس

يمكن الوصول من رمسيس إلى المتحف المصري الكبير بعدة طرق، سواء بالمواصلات العامة أو عبر تطبيقات النقل الذكي:

ـ يمكن استقلال اتوبيسات الهرم أو الفيوم من موقف رمسيس، والنزول عند ميدان الرماية، ثم استقلال ميكروباص أو أتوبيس متجه لمنطقة المتحف المصري الكبير على طريق الفيوم.

ـ كما تتوفر ميكروباصات من رمسيس إلى ميدان الجيزة والهرم، ومنهما يمكن استقلال ميكروباص إلى المتحف، ويمكن استخدام أوبر أو كريم للوصول مباشرة إلى بوابة المتحف.

كيفية الوصول الى المتحف المصري الكبير بالمترو

بسبب عدم افتتاح محطة خدمة المتحف المصري الكبير، فإنه يمكن الوصول بالمترو حتى أقرب محطة ثم استكمال الطريق بالمواصلات العامة:

ـ ركوب مترو الخط الثاني حتى محطة الجيزة.

ـ يمكن استقلال ميكروباصات وأتوبيسات متجهة مباشرة إلى طريق الفيوم والمتحف المصري الكبير.

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير

تعمل وزارة النقل، حاليًا على الانتهاء من محطة المتحف المصري الكبير ضمن أعمال المونوريل وأعمال مترو الخط الرابع القادم من 6 أكتوبر والهرم.

ومن المقرر تشغيل المحطة رسميًا مع بدء التشغيل النهائي لمشروع الخط الرابع، والذي تستهدف الوزارة تشغيله خلال الفترة المقبلة لخدمة الزائرين والسكان وتسهيل حركة الانتقال للمتحف بصورة مباشرة.

كيفية الوصول للمتحف المصري الكبير من حلوان؟

يمكن للراغبين في زيارة المتحف من حلوان، اتباع أحد الخطوات التالية:

ـ ركوب الخط الأول حتى محطة ميدان الجيزة، ثم استقلال ميكروباص أو أتوبيس إلى المتحف.

ـ يوجد خط مباشر من حلوان إلى ميدان الجيزة أو فيصل، ثم التغيير لمواصلات المتحف، فهناك الكثير من المواصلات التي تتوافر في ميدان الجيزة تصل إلى ميدان الرماية.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للجولات

وعن أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للطلاب، فقد أعلنت وزارة السياحة والآثار عن أسعار الجولات الإرشادية داخل المتحف بعد الافتتاح، سواء للزوار من داخل مصر أو خارجها، وجاءت الأسعار كما يلي:

المصريين

ـ المصريين: 200 جنيه

ـ الأطفال المصريين: 100 جنيه

ـ الطلاب المصريين: 100 جنيه

ـ كبار السن المصريين: 100 جنيه

الأجانب

ـ الأجانب: 1،450 جنيهًا

ـ الأطفال الأجانب: 730 جنيهًا

ـ الطلاب الأجانب: 730 جنيهًا

ـ العرب أو الأجانب المقيمين: 730 جنيهًا

ـ الأطفال العرب أو الأجانب المقيمين: 370 جنيهًا

ـ الطلاب العرب أو الأجانب المقيمين: 370 جنيهًا

وذكرت وزارة السياحة والآثار، أن هذه الجولات الإرشادية تشمل زيارة المناطق المفتوحة مثل البهو العظيم ومنطقة المسلة المعلقة والحدائق الخارجية، دون الدخول إلى قاعات العرض الرئيسية المغلقة حتى موعد الافتتاح الرسمي.

أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير 2025

كشفت وزارة السياحة والآثار عن الأسعار الرسمية لتذاكر دخول المتحف المصري الكبير لعام 2025 على النحو التالي:

ـ المصريون (بالغون): 200 جنيه.

ـ المصريون (طلاب/أطفال/كبار السن): 100 جنيه.

ـ العرب والأجانب (بالغون): 1200 جنيه (نحو 25 دولارًا).

ـ العرب والأجانب (طلاب / أطفال): 600 جنيه.

ـ العرب والأجانب المقيمون (بالغون): 600 جنيه.

ـ العرب والأجانب المقيمون (طلاب / أطفال): 300 جنيه.