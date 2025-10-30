قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطرق مفتوحة للجميع.. وزارة الداخلية تنفي غلق الطرق بسبب افتتاح المتحف
الجيش اللبناني يعزًز من وجوده الأمني في بليدا
إعلام فلسطيني: الاحتلال نفذ 10 غارات جوية على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس فجر اليوم
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش قرر عدم توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرته في غزة
الحلقة الأخيرة من مسلسل ابن النادي.. الشعلة يفوز على بيراميدز ويحقق المستحيل
أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه
انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا
أهالي أجهور بطوخ يشيّعون جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة في القليوبية
مساعد وزير الخارجية: التواصل مع الجاليات المصرية والاستجابة لاحتياجاتهم من أولويات عمل الوزارة
ننشر نص الكلمة الموحدة المخصصة للحديث عن المتحف المصري الكبير بجميع المدارس اليوم
القومي للطفولة: برامج توعوية لتعزيز حقوق الطفل وتمكين مشاركته المجتمعية
الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار خفيفة اليوم ونشاط للرياح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025

قطارات القاهرة ـ الإسكندرية
قطارات القاهرة ـ الإسكندرية
خالد يوسف

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، عن جدول مواعيد القطارات المكيفة والروسية والتالجو العاملة على خط «القاهرة - الإسكندرية» والعكس، وذلك في إطار التيسير على الركاب وتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة.

القطارات المكيفة والروسي على خط ( القاهرة - الإسكندرية )

ـ قطار رقم 119 تهوية القاهرة / الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5.00 صباحا.

ـ قطار رقم 903 مكيف القاهرة / الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

ـ قطار رقم 7 تهوية القاهرة / الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.20 صباحا.

ـ قطار رقم 1205 تحيا مصر القاهرة / الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.45 صباحا.

ـ قطار رقم 1131 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

ـ قطار رقم 2025 تالجو القاهرة / الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.00صباحا.

ـ قطار رقم 905 VIP القاهرة / الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.

ـ قطار رقم 901 مكيف القاهرة / الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.

ـ قطار رقم 911 مكيف القاهرة / الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

ـ قطار رقم 1211 تحيا مصر القاهرة / الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 10.10 صباحا.

ـ قطار رقم 913 مكيف القاهرة / الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

ـ قطار رقم 917 VIP القاهرة / الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 3.00 ظهرا.

ـ قطار رقم 919 مكيف القاهرة / الإسكندرية موعد قيامه الساعة 2.25 ظهرا.

ـ قطار رقم 915 مكيف القاهرة / الإسكندرية موعد قيامه الساعة 3.10 عصرا.

ـ قطار رقم 21 تهوية القاهرة / الإسكندرية موعد قيامه الساعة 3.25 عصرا.

ـ قطار رقم 921 مكيف القاهرة / الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 مساء.

ـ قطار رقم 925 مكيف القاهرة / الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.15 مساء.

ـ قطار رقم 923 مكيف القاهرة / الإسكندرية موعد قيامه الساعة 4.00 مساء.

ـ قطار رقم 931 مكيف القاهرة / الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.15 مساء.

ـ قطار رقم 31 مكيف القاهرة / الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.30 مساء.

ـ قطار رقم 1203 القاهرة / الإسكندرية (تهوية ) موعد قيامه الساعة 1.25 ظهرا.

ـ قطار رقم 2023 القاهرة / الإسكندرية (تالجو ) موعد قيامه الساعة 2.00 ظهرا.

ـ قطار رقم 23 القاهرة / الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 4.30 ظهرا.

ـ قطار 3023 ثالثة مكيفة (القاهرة / الاسكندرية) قيام من محطة القاهرة الساعة 5:00 مساء.

ـ قيام قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 7.10 مساء.

ـ قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة / الإسكندرية ليقوم الساعة 07:15 مساء.

ـ قيام قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:15 مساء.

