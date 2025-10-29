قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» والعكس اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025

تتضاعف بشكل يومي محاولات البحث عبر محرك (جوجل)، من جانب المسافرون بشكل مستمر عن مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى بقية المحافظات، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، وتستلزم العديد من القطارات الحجز المسبق من خلال الطرق التي أتاحتها هيئة السكة الحديد، عبر منظومة الحجز الالكترونية.

مواعيد قطارات القاهرة ـ الإسكندرية والعكس

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، عن جدول مواعيد القطارات المكيفة والروسية والتالجو العاملة على خط «القاهرة - الإسكندرية» والعكس، وذلك في إطار التيسير على الركاب وتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة.

القطارات المكيفة والروسي على خط ( القاهرة - الإسكندرية )

ـ قطار رقم 119 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5.00 صباحا.

ـ قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

ـ قطار رقم 7 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.20 صباحا.

ـ قطار رقم 1205 تحيا مصر القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.45 صباحا.

ـ قطار رقم 1131 ثالثة مكيفة القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

ـ قطار رقم 2025 تالجو القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

ـ قطار رقم 905 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.

ـ قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.

ـ قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

ـ قطار رقم 1211 تحيا مصر القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 10.10 صباحا.

ـ قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

ـ قطار رقم 917 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 3.00 ظهرا.

ـ قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 2.25 ظهرا.

ـ قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 3.10 عصرا.

ـ قطار رقم 21 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 3.25 عصرا.

ـ قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 مساء.

ـ قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.15 مساء.

ـ قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 4.00 مساء.

ـ قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.15 مساء.

ـ قطار رقم 31 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.30 مساء.

ـ قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (تهوية ) موعد قيامه الساعة 1.25 ظهرا.

ـ قطار رقم 2023 القاهرة الإسكندرية (تالجو ) موعد قيامه الساعة 2.00 ظهرا.

ـ قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 4.30 ظهرا.

ـ قطار 3023 ثالثة مكيفة (القاهرة / الاسكندرية) قيام من محطة القاهرة الساعة 5:00 مساء.

ـ قيام قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 7.10 مساء.

ـ قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة / الإسكندرية ليقوم الساعة 7:15 مساء.

ـ قيام قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:15 مساء.

القطارات المكيفة والروسي على خط (الإسكندرية - القاهرة)

ـ قيام قطار 8 روسي تهوية الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:10

ـ قطار 3024 ثالثة مكيفة (الإسكندرية / القاهرة) الساعة 10:00.

ـ قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

ـ قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

ـ قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

ـ قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

ـ قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 1.00 ظهرا.

ـ قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 2.00 ظهرا.

ـ قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 3.30 عصرا.

ـ قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 7.00 مساء.

ـ قطار رقم 1130 ثالثة مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 مساء.

ـ قطار رقم 568 سياحب الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.10.

ـ قطار رقم 118 تهوية الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 5.10 مساء.

ـ قطار رقم 32 تهوية الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.10 مساء

ـ قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.10 مساء.

ـ قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا موعد قيامه الساعة 10.00 مساء.

ـ قطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة (روسي ) موعد قيامه الساعة 1.10 ظهرا.

ـ قطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 8.20 مساء.

