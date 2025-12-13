قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد مسلسل دينا الشربيني .. احترس هذه الأشياء تسبب الفشل الكلوي
10مشروعات جديدة لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
وزير الصحة: الدولة المصرية لديها نهج بضرورة تطوير الخدمات الطبية بالمحافظات
فيروس جديد والوضع حرج .. نجل جليلة محمود يكشف تفاصيل حالتها الصحية | خاص
بعد ظرف صحي لمتسابق .. الطفل عبدالله يتأهل للمرحلة التالية من دولة التلاوة
يعد الهجوم عليه بسبب فيديو محمد صلاح.. أحمد السقا: صعبت عليا نفسي
تايمز أوف إسرائيل: الرئيس السيسي لا يعتزم عقد لقاء مع نتنياهو
فيفا يرشّح المصرية شاهندة المغربي للتحكيم في كأس العالم للسيدات بالبرازيل
تفصلنا 8 أيام ..الشتاء يبدأ رسميا في 21 ديسمبر
لميس الحديدي عن محمد صلاح : الملك نزل غيّر المباراة .. ورسالة دعم قوية للمنتخب
الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
شركات الطاقة تخفض عدد منصات النفط والغاز للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أكلة جديدة .. طريقة عمل قرنبيط مطبق باللحمة

اسماء محمد

ترغب النساء في تجربة أكلات جديدة بين الحين والآخر لتكسر روتين الأطباق التقليدية وتسعد أفراد أسرتها.

نعرض لكم طريقة عمل قرنبيط مطبق باللحمة من خلال خطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج على قناة سي بي سي سفرة

مقادير قرنبيط مطبق باللحمة

250 جرام لحم مقطع

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

250 جرام قرنبيط، مقطع قطع متوسطة

3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

½ كوب مرقة لحم أو ماء حسب الحاجة

2 ملعقة كبيرة زيت

ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة عمل قرنبيط مطبق باللحمة

يسلق القرنبيط في ماء مغلي لمدة 5 دقائق، ثم يُصفى ويترك ليبرد.

يُسخن الزيت ويُقلى البصل المفروم حتى يصبح ذهبي اللون تقريبًا، ثم يُضاف اللحم ويُحمر قليلًا مع التحريك.

ضعي صلصة الطماطم وقلبي المزيج قليلاً لتتداخل النكهات ثم ضعي القرنبيط فوق خليط اللحمة والبصل ثم الشوربة و الماء حتى يغطي جزءًا من المكونات.

غطى الحلة واتركيها على نار متوسطة حتى ينضج القرنبيط واللحم ويقدم.

