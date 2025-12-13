أكلة جديدة .. طريقة عمل قرنبيط مطبق باللحمة

ترغب النساء في تجربة أكلات جديدة بين الحين والآخر لتكسر روتين الأطباق التقليدية وتسعد أفراد أسرتها.

نعرض لكم طريقة عمل قرنبيط مطبق باللحمة من خلال خطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج على قناة سي بي سي سفرة

مقادير قرنبيط مطبق باللحمة

250 جرام لحم مقطع

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

250 جرام قرنبيط، مقطع قطع متوسطة

3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

½ كوب مرقة لحم أو ماء حسب الحاجة

2 ملعقة كبيرة زيت

ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة عمل قرنبيط مطبق باللحمة

يسلق القرنبيط في ماء مغلي لمدة 5 دقائق، ثم يُصفى ويترك ليبرد.

يُسخن الزيت ويُقلى البصل المفروم حتى يصبح ذهبي اللون تقريبًا، ثم يُضاف اللحم ويُحمر قليلًا مع التحريك.

ضعي صلصة الطماطم وقلبي المزيج قليلاً لتتداخل النكهات ثم ضعي القرنبيط فوق خليط اللحمة والبصل ثم الشوربة و الماء حتى يغطي جزءًا من المكونات.

غطى الحلة واتركيها على نار متوسطة حتى ينضج القرنبيط واللحم ويقدم.