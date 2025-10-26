قبل الساعة 10 مساء .. موعد إغلاق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025، حيث تزايدت حركة البحث خلال الساعات الأخيرة، عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي، وذلك مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، حيث يستعد المواطنون لتأخير عقارب الساعة رسميًا تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، ويخلط البعض بين موعد إغلاق المحلات بعد التوقيت الشتوي وبين موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي، حيث يصدر قرار منفصل للموعدين من جهتين رسميتين مختلفتين، ويزيد الخلط أيضًا نسبة تلك المواعيد لفصل الشتاء الذي بدوره يختلف موعده عن مواعيد إغلاق المحلات وبدء التوقيت الشتوي أيضًا، حيث يبدأ تطبيق موعد إغلاق المحلات بعد التوقيت الشتوي، ليتوافق مع التغيرات الجوية التي يشهدها الطقس في مصر خلال الفترة الممتدة طوال فصلي الخريف والشتاء وقبيل الصيف.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

بحسب ما أعلنه مجلس رئاسة مجلس الوزراء، فإن التوقيت الشتوي سيبدأ رسميًا في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر 2025، والتي توافق 31 أكتوبر 2025.

وسيتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة عند منتصف ليل الخميس الموافق 30 أكتوبر، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي الجديد اعتبارًا من الساعات الأولى من صباح الجمعة 31 أكتوبر.

التوقيت الشتوي في مصر

يطبق التوقيت الشتوي في مصر في إطار القانون رقم 34 لسنة 2023، الخاص بتنظيم العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023، ووفقًا لهذا القانون، فإن العمل بالتوقيت الصيفي يبدأ من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، بحيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة في بداية هذه الفترة.

وبناءً على ذلك، تم تطبيق التوقيت الصيفي هذا العام عند منتصف ليل الخميس / صباح الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، بتقديم الساعة ساعة واحدة لتصبح 1:00 صباحًا بدلًا من 12:00 منتصف الليل.

ومع انتهاء هذه الفترة بنهاية يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لبدء العمل رسميًا بالتوقيت الشتوي فجر الجمعة 31 أكتوبر 2025.

الفرق بين التوقيت الشتوي ومواعيد المحال التجارية

يتساءل كثير من المواطنين عن الفرق بين التوقيت الشتوي ومواعيد غلق المحال التجارية، إذ يختلط الأمر على البعض، حيث يخضع التوقيت الشتوي، لقانون مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2023، وهو متعلق بتغيير الساعة الرسمية في الدولة.

أما مواعيد غلق المحال التجارية فتخضع لقرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، وتختلف من الصيف إلى الشتاء، لكنها لا تتأثر مباشرة بتغيير الساعة.

موعد إغلاق المحلات بعد التوقيت الشتوي

لا يتغير موعد إغلاق المحلات بعد التوقيت الشتوي في مصر، إذ يصدر قرار من قبل وزير التنمية المحلية كل عام ببدء سريان المواعيد الشتوية لفتح وإغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، وذلك كل عام في شهر سبتمبر من كل عام وفقا للقانون.

ويوم الخميس 25 سبتمبر الماضي، صدر قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، ببدء سريان المواعيد الشتوية للمحال التجارية حسب نوع النشاط، حيث ينص القانون على أن المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال تبدأ من الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أبريل من كل عام.

ووفقًا للقرار، تم تطبيق المواعيد الشتوية اعتبارًا من صباح الجمعة 26 سبتمبر الماضي، على أن يستمر موعد إغلاق المحلات بعد التوقيت الشتوي أيضًا كما يلي حسب نوع النشاط:

المحال التجارية والمولات

ـ يوميًا: 10 مساءً

ـ الخميس والجمعة والأعياد الرسمية: 11 مساءً

المطاعم والكافيهات والبازارات

ـ يوميًا: 12 منتصف الليل

ـ العطلات: 1 صباحًا (خدمات التوصيل تعمل 24 ساعة)

الورش والأعمال الحرفية (داخل الكتل السكنية)

ـ يوميًا: 6 مساءً

الأنشطة المستثناة من المواعيد

ـ المخابز

ـ الصيدليات

ـ محلات البقالة والسوبر ماركت

ـ محلات الخضار والفاكهة

ـ الورش على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود

ـ خدمات التوصيل (التيك أواي) للمطاعم والكافيهات

أسباب اختيار الجمعة لتعديل التوقيت

حددت الحكومة يوم الجمعة ليكون الموعد الرسمي لتعديل الساعة في الشتاء أو الصيف؛ نظرًا لأنها إجازة رسمية في أغلب قطاعات الدولة، ما يقلل احتمالات حدوث ارتباك أو أخطاء في المواعيد المرتبطة بتغيير التوقيت.