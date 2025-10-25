قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس: العائلة المقدسة اختارت الهروب إلى مصر لأنها أرض السلام
فريق مصري يدخل غزة للمساعدة في تحديد أماكن رفات الإسرائيليين
روبيو يغادر تل أبيب إلى الدوحة لحضور اجتماع ترامب مع أمير قطر
أمام الرئيس السيسي .. الدحيح يقدم فقرة عن عبقرية الجيش المصري في تحطيم خط بارليف
وسيم السيسي: مصر دولة سلام .. مجدي يعقوب: القيادة السياسية تعلى قيم الإنسانية والعلم والمحبة
بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد احتفالية وطن السلام
دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟
حدود مقدسة ومحرمة على العدو.. حراس الشرق والغرب والجنوب والشمال درع أمان مصر
العد التنازلي لـ شهر رمضان 2026.. كم يومًا تفصلنا عن الشهر المبارك؟
السيسي يشهد عرضا مسرحيا باحتفالية وطن السلام
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وأمطار على هذه المواقع
إسعاد يونس للرئيس السيسي: بالنيابة عن 100 مليون مصري أشكرك إنك حافظت على السلام
التحقيق مع الرئيس العراقي .. أول ظهور درامي لشخصية صدام حسين في مسلسل يجسد لحظاته الأخيرة

صدام حسين
صدام حسين
خالد يوسف

أثار المسلسل الأمريكي الجديد "التحقيق مع الرئيس" جدلًا واسعًا فور تداول تسريب للقطات الأولى منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتناول المسلسل تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة صدام حسين، الرئيس العراقي الراحل، من وجهة نظر ضابط الاستخبارات المركزية الأمريكية جون نيكسون، الذي كان من أوائل المسؤولين عن استجوابه عقب القبض عليه عام 2003، فما القصة؟.

ترقب عالمي لظهور صدام حسين في مسلسل أمريكي

يُعد مسلسل "التحقيق مع الرئيس"، أحد أكثر الإنتاجات الأمريكية المنتظرة، نظرًا لتناوله شخصية صدام حسين المثيرة للجدل، ولأنه يسلط الضوء على واحدة من أكثر الفترات حساسية في التاريخ الحديث للعراق والمنطقة العربية، ويجسد المسلسل «مواجهة بين صدام حسين وضابط المخابرات الأمريكي».

ويستند مسلسل "التحقيق مع الرئيس" إلى كتاب صدر عام 2016 للكاتب والضابط السابق جون نيكسون، والذي حمل العنوان نفسه، وفيه يكشف الكاتب عن تفاصيل مثيرة عند استجوابه لـ صدام حسين بعد اعتقاله، مركّزًا على الجوانب الإنسانية والسياسية في شخصيته، بعيدًا عن الصورة النمطية التي روجت لها وسائل الإعلام الغربية في ذلك الوقت.

ويقدم المسلسل معالجة درامية دقيقة لتلك المواجهات بين الرئيس العراقي وضابط الاستخبارات الأمريكي، حيث يحاول العمل إظهار كيف تعامل صدام حسين مع محققيه بثقة وثبات رغم سقوط نظامه، وكيف فاجأ محاوريه بقدرته على تحليل الموقف السياسي في العراق والعالم حتى من داخل الأسر.

تصوير المسلسل في القاهرة بدلًا من بغداد

قرر فريق العمل بقيادة المخرج والمنتج الأمريكي ليزلي جريف، تصوير الجزء الأكبر من المسلسل في شوارع القاهرة، نظرًا للتشابه الكبير بين بعض المناطق في العاصمة المصرية ومدن بغداد والموصل. 

وأكد المخرج في تصريحات سابقة، أن إمكانات التصوير في القاهرة مذهلة، وأسهمت في إنجاز العمل بدقة وواقعية عالية، ما جعل مشاهد المسلسل قريبة جدًا من الواقع العراقي خلال فترة سقوط نظام صدام حسين.

كما أوضح صناع العمل، أن مواقع التصوير شملت عددًا من المناطق التاريخية في القاهرة، إلى جانب ديكورات تم إعدادها خصيصًا لمحاكاة قصور صدام حسين ومواقع احتجازه ومقرات الجيش الأمريكي في بغداد.

لقطات مسربة تكشف أجواء الدراما والواقعية

أظهرت اللقطات الأولى التي تداولتها بعض الصفحات المتخصصة على مواقع التواصل، مشاهد حافلة بالتوتر الدرامي، تعكس الأجواء الأمنية والعسكرية التي عاشها العراق عقب اعتقال صدام حسين.

وتضمنت المقاطع المسربة مشاهد لتجمعات جنود أمريكيين داخل أحياء عربية الطابع، وأخرى تُظهر صحفية أمريكية تحاول الحصول على تصريحات حصرية من ضباط في القيادة الأمريكية، في محاولة لعرض الصورة الكاملة لما جرى في تلك الفترة الحرجة من التاريخ.

صدام حسين في الدراما العالمية: عودة جديدة للواجهة

يُعيد هذا العمل شخصية صدام حسين إلى دائرة الضوء العالمية مجددًا، بعد سنوات من التناول الإعلامي والسياسي المتباين لشخصيته.

ومن المتوقع أن يثير المسلسل نقاشات واسعة حول الطريقة التي تم بها تقديم الرئيس العراقي في الإنتاجات الغربية، خاصة وأن العمل يركز على الجوانب الإنسانية والنفسية له، لا على القرارات السياسية والعسكرية فقط.

وأكد منتجو المسلسل، أن هدفهم ليس الحكم على صدام حسين، بل تقديم رؤية موضوعية لواحد من أكثر القادة تأثيرًا في الشرق الأوسط خلال النصف الثاني من القرن العشرين، حيث يندرج المسلسل ضمن موجة من الإنتاجات التي تحاول إعادة قراءة الأحداث السياسية الكبرى من منظور إنساني، حيث يضع صدام حسين في قلب الدراما، كإنسان وزعيم وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع آلة الحرب والإعلام والسياسة الدولية.

التحقيق مع الرئيس صدام حسين أول ظهور درامي لشخصية صدام حسين يجسد لحظاته الأخيرة

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يعلن انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع .. ويؤكد على حماية الثروة الحيوانية

اللاعب رمضان صبحي

حوادث المحافظات اليوم| تأجيل محاكمة رمضان صبحى وبنت مبارك وإصابة 13 شخصا في كفر الشيخ

المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليوز شجرة بالوادي الجديد

تفاصيل إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليوز شجرة بالوادي الجديد

بالصور

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية

اختراق علمي: تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O يفتح باب الأمل لآلاف المرضى

نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o

من منصة أمازون العالمية لشاشات التليفزيون.. عرض جولة أخيرة لـ أحمد السقا على mbc

بوستر مسلسل جولة اخيرة
بوستر مسلسل جولة اخيرة
بوستر مسلسل جولة اخيرة

نيللي كريم : الرجالة بقوا محتاجين فيتامينات

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة

بآلاف الدولارات .. أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة 2025

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد