قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق نار على مركبة حاولت دخول قاعدة خفر السواحل بخليج سان فرانسيسكو
عمرو منسي: كيت بلانشيت لم تحصل على أجر مقابل مشاركتها في مهرجان الجونة| خاص
بعد التأهل لدور المجموعات .. كاف يفاجئ الزمالك بقرار غير متوقع
بعد زواجها .. شاهد منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان الجونة 2025
الصناعة تعلن عن حزمة تيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة .. تعرف عليها
عيد ميلاده بعد أسبوع .. معلومات عن عريس منة شلبي أحمد الجنايني
إسرائيل تخرق الهدنة.. استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف على دير البلح
موعد انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم .. التفاصيل وجدول التنفيذ
مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر وماليزيا تمثل أنموذجا فريدا للتعاون القائم على الاحترام
نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي يستخدم طائرات استطلاع في سماء غزة
البنتاجون: إرسال حاملة طائرات لمواجهة تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية
الخطيب: مستمرون في التطوير مع الحفاظ على هوية الأهلي التاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الأوراق المطلوبة والرسوم .. كيفية استخراج شهادة صحية لبيع المأكولات

شهادة صحية لبيع المأكولات
شهادة صحية لبيع المأكولات
خالد يوسف

مع بداية الاستعداد لإقامة البعض مشروع مأكولات ومشروبات، أو حتى العمل في أحد المطاعم أو الكافيهات، يتطلب الأمر استخراج شهادة صحية، حتى لا يقعون تحت طائلة القانون طبقا لقرار وزير الصحة رقم 97 لسنة 67، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، حيث تعمل الدولة وقياداتها على مساندة الشباب والسعي لتحسين مستوى الدخل المادي لهم.

الإجراءات المطلوبة لاستخراج شهادة صحية 

نظرا لأن الشخص المريض غير مؤهل للطهي من الأساس، أو الامساك بمكونات الطعام، يجب أن يخضع لإجراءات صارمة لمنحه شهادة صحية، وهي كالتالي:

ـ يتقدم المواطن إلى مراكز استخراج الشهادات الصحية بالجهة الصحية التابعة لمحل إقامته، ويقدم الطلب في النموذج المعد لذلك، مع ارفاق صورة من بطاقة الرقم القومى له، وأربعة صور شخصية مع حوالة بريدية بقيمة 10 جنيهات.

ـ يخضع مقدم الطلب الى اجراء الفحوص الطبية ، وهى الفحص الإكلينيكى،  للتأكد من خلو الشخص من الأمراض المعدية وكذلك الأمراض الجلدية والزهرية المعدية والدرن المعدي.

ـ يخضع أيضا مقدم الطلب الى الفحص المعملى، من خلال سحب عينة بول وبراز لفحص امراض التيفود والبارا تيفود، والدسنتريا الاميبية والدسنتريا الباسيلية، ثم أخذ مسحة من الحلق للفحص للدفتريا.

ـ يتم التوجه الى مستشفى الصدر، لعمل فحص للصدر وعمل أشعة على الصدر، من خلال خطاب من الإدارة الصحية لمقدم الطلب.

ـ في حال ان تكون كافة النتائج سلبية، يتم إعطاء مقدم الطلب الشهادة الصحية معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحية.

ـ سعر استخراج شهادة صحية حوالي 20 جنيه مصري، ويبلغ ثمن الأشعة 10 جنيهات.

شروط يجب الانتباه اليها عند استخراج شهادة صحية

ـ مدة صلاحية الشهادة  الصحية هي عامان لمتداولى الأغذية وعام للمشتغلين بالألبان.

ـ يتم تجديد الشهادة قبل انتهائها بشهر.

ـ يضم النموذج عدد من البيانات منها اسم المحافظة، واسم مديرية الشئون الصحية، واسم الادارة الصحية أو المنطقة الطبية.

ـ الأربع مربعات الأولى تضم رقم مسلسل الشهادات، أما المربعين فيضما رقم الإدارة الصحية، والمربعين الأخيرين لرقم المديرية، ثم الاسم ومحل الإقامة، ومحل العمل والرقم القومى وتاريخ اصدار الشهادة وتاريخ انتهاؤها.

عقوبة بيع الأطعمة الغذائية بدون شهادة صحية

حددت المادة 29 من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، عدد من العقوبات علي من يتداول الاطعمة الغذائية بدون الحصول علي شهادة صحية، وجاءت كالتالي: 

ـ كل من تداول غذاء بغير حصوله على الشهادة الصحية من الجهة المختصة بشئون الصحة، المنصوص عليها بالبند رقم 5 من المادة 23، يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه.

ـ تنص المادة 23 على أنه يعتبر الغذاء ضارا بالصحة إذا كان من شأن تناوله تعريض صحة الإنسان للخطر، وذلك على الأخص إذا احتوى على اضافات غذائية أو هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو مواد أولية في مسموح بها في هذا المنتجات أو بنسب أعلى من المصرح بها.

استخراج شهادة صحية شهادة صحية لبيع المأكولات شهادة صحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

الشاب المنتحر

بسبب تعثره ماليا .. حلاق ينهي حياته شنقا في المنوفية

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

طلاب العلاج الطبيعي والعلوم بجامعة القاهرة الأهلية في معامل قصر العيني

جانب من الفاعليات

ألسن عين شمس تنظم ندوة "لا للمخدرات" بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

الدكتور حسام صلاح

رئيس الشبكة القومية للسكتة الدماغية يشارك في المؤتمر العلمي 2025 – برشلونة

بالصور

بعد زواجها .. شاهد منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان الجونة 2025

أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها
أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها
أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها

مش لازم تدمس فول بلدي .. المدشوش الحل الأمثل لراحة القولون | الطريقة

طريقة تدميس الفول المدشوش في المنزل
طريقة تدميس الفول المدشوش في المنزل
طريقة تدميس الفول المدشوش في المنزل

25 صورة من حفل زفاف حاتم صلاح بحضور نجوم الفن

حفل زفاف حاتم صلاح
حفل زفاف حاتم صلاح
حفل زفاف حاتم صلاح

تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟

تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد