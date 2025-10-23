قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخطيب: الأهلي صاحب الفضل على الجميع.. وحققنا نجاحات كبيرة
نسف حل الدولتين.. بيان شديد اللهجة من الإمارات ضد قرار الكنيست الإسرائيلي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات
الخميس المقبل.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام
الصين تدعو لاتباع الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" بشأن الأزمة الإنسانية في فلسطين
وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
عبير الشرقاوي توضح حقيقة انتشار شائعة وفاة والدها غضبان عليها
إنتر ميامي يعلن تجديد عقد ميسي 3 سنوات
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
رئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد يستقبل الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي
هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديقي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
بعد إضافة عبوة جديدة.. أسعار زيت الطعام والسلع التموينية في البطاقات

زيت الطعام
زيت الطعام
خالد يوسف

ازداد بحث عدد كبير من أصحاب الدعم التمويني، عن معرفة أسعار زيت الطعام التمويني، خاصة بعد إضافة عبوة جديدة بسعة مختلفة، وذلك في إطار حرص وزارة التموين على تنويع أحجام السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع قدرات المواطنين، وضمان استمرار توافر الزيت التمويني بجودة مناسبة واستقرار في الأسعار داخل الأسواق.

إضافة عبوة زيت طعام جديدة على بطاقات التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح عبوة جديدة من الزيت التمويني سعة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا للمستهلك النهائي، ضمن منظومة السلع التموينية، لتضاف إلى العبوة الحالية سعة 800 مللي المتاحة بسعر 30 جنيهًا.

وأكدت الوزارة، أن صرف العبوتين سيتم من خلال بطاقات التموين فور توزيع الكميات الجديدة على المنافذ التابعة لشركات الجملة، بما يتيح للمواطنين حرية الاختيار بين الحجمين حسب احتياجات الأسرة.

نصيب الفرد من الزيت على بطاقات التموين

يبلغ نصيب الفرد من المقررات التموينية 50 جنيهاً يحصل بها على السلع الأساسية، ويستمر صرف الزيت للمستفيدين من الدعم بمعدل عبوة وزن 800 جرام لكل فرد مقيد على البطاقة، وبحد أقصى أربع عبوات لكل بطاقة تموينية، فعلى سبيل المثال:

ـ بطاقة تضم فردين تصرف عبوتين.

ـ بطاقة تضم ثلاثة أفراد تصرف ثلاث عبوات.

ـ بطاقة تضم أربعة أفراد أو أكثر تصرف أربع عبوات كحد أقصى.

وتأتي خطوة طرح العبوة الجديدة في إطار جهود وزارة التموين لتوفير بدائل متنوعة بأسعار مناسبة، واستمرار إتاحة السلع الأساسية ضمن قيمة الدعم المقرر لكل مواطن على البطاقة التموينية، بما يضمن استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية. 

أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2025

يظل قطاع الأسعار، حافزاً للمواطنين للمتابعة، مع التزام الجهات المعنية بتوفير السلع الأساسية وفق آليات التوزيع المعتمدة في الدولة، وحددت وزارة التموين، أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2025، والتي جاءت كما يلي: 

ـ بلغ سعر زيت خليط 800 مل 30 جنيهاً

ـ سعر سكر معبأ 1 كجم 12.60 جنيه. 

ـ وصل سعر دقيق معبأ ورقي أو بلاستيكي 1 كجم إلى 18 جنيهاً.

ـ سعر زجاجة الخل 5% وزن 900 مل إلى 6 جنيهات. 

ـ سعر المكرونة وزن 800 جرام 13 جنيهاً، ووزن 400 جرام 6.50 جنيه.

ـ سعر اللبن المجفف وزن 125 جرام 25.50 جنيه.

ـ صابون الغسيل 125 جرام 3 جنيهات، وصابون التواليت 125 جرام 7.50 جنيه. 

ـ بلغ سعر مسحوق الغسيل الأتوماتيك 800 جرام 25 جنيهاً، والمسحوق العادي اليدوي 800 جرام 16 جنيهاً. 

ـ سائل غسيل الأواني 80 جراماً بـ 3 جنيهات.

ـ سعر الطحينة البيضاء 140 جراماً 3.75 جنيه. 

ـ بار حلاوة طحينية 40 جراماً بـ 3 جنيهات.

ـ تونة مفتتة 140 جراماً بـ 18 جنيهاً.

ـ مربى أنواع 350 جراماً 16 جنيهاً. 

ـ سعر الجبن الأبيض 125 جراماً 4.50 جنيه، وجبنة تتراباك 500 جرام 14 جنيهًا و250 جراماً 7.50 جنيه.

ـ بسكويت يويوز ويفر بسعر 2.75 جنيه. 

ـ بسكويت بوو بسعر 3.75 جنيه وبسكويت تومورو بسعر 3 جنيهات. 

ـ الشاي الناعم 40 جراماً بخمسة جنيهات.

 

ـ القهوة سريعة الذوبان 18 جراماً بـ 4 جنيهات.

ـ علبة مرقة الدجاج بـ 6 جنيهات.

ـ الفول المعبأ 500 جرام بـ 9 جنيهات.

ـ المسلى الصناعي 800 جرام بـ 36 جنيهاً. 

ـ سجل العدس المجروش 500 جرام 21 جنيهاً.

ـ الصلصة 300 جرام 8 جنيهات. 

ـ سعر ملح الطعام 300 جرام 1.25 جنيه.

