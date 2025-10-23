لجنة التفتيش الأمني تتفقد جاهزية مطار سفنكس لاستقبال وفود المتحف الكبير

وجه الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بضرورة تعزيز ومتابعة الوضع الأمني، والصحي، والبيئي بمطار سفنكس الدولى وفي هذا الصدد، قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وبمرافقة الطيار باسم بيومى مستشار رئيس مجلس إدارة الشركه المصرية للمطارات لقطاع المطارات وممثلي الجهات المعنية بجولة تفقدية في مطار سفنكس الدولي.

كان في استقبال اللجنة الطيار أشرف صادق مدير المطار، حيث تم متابعة حركة التشغيل والإطمئنان على جاهزية المطار لاستقبال الوفود والرحلات القادمة لحضور مراسم إفتتاح المتحف المصرى الكبير، إلى جانب تقييم الإجراءات الأمنية والصحية المُطبقة، كما تابعت اللجنة الحركة الجوية، وعمليات التأمين، ومستوى الخدمات المقدمة داخل صالات السفر والوصول وكافة المناطق الخدمية .

شملت الجولة تفقد أسوار المطار ومبنى الركاب، وصالتي السفر والوصول (الدولي والداخلي)، والاستراحات، والكافيتريات، ومنطقة الأسواق الحرة، وإجراءات الجوازات والجمارك، والكاترينج، ومبنى الأرصاد الجوية، وبرج المراقبة، ومركز المعلومات، والغرفة الأمنية التي تشمل منظومة كاميرات المراقبة. كما تمت متابعة منطقة سيور الحقائب والإطمئنان على انتظامية الحركة في مراحل السفر والوصول، بالإضافة إلى تفقد بوابات المطار .