هؤلاء الممنوعون من زيت الزيتون .. اكتشفهم

يعد زيت الزيتون من أكثر المواد الطبيعية المعروفه بفوائدها الصحية الكثيرة جدا ولكن ما لا يعرفه البعض أن بعض الأشخاص ممنوعين من تناوله حيث يسبب لهم مضاعفات خطيرة.

ووفقا لما جاء في موقع verywellhealth نكشف لكم من هم الممنوعون من زيت الزيتون .

من لا يجب عليه استخدام زيت الزيتون لعلاج الإمساك؟

يعد تناول زيت الزيتون لعلاج الإمساك آمنًا بالنسبة لمعظم البالغين الأصحاء، ولكن هناك فئات معينة لا ينبغي لهم تناوله، بما في ذلك:

الأطفال والرضع ، لأنهم لم يطوروا بعد تقنيات البلع المناسبة اللازمة لتناول السائل السميك بأمان.

يجب على الأشخاص الذين من المفترض أن يحدوا من تناول الدهون ، حتى الدهون الصحية ، أن يتجنبوا تجربة زيت الزيتون لعلاج الإمساك حتى تتاح لهم الفرصة للتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم .

يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الزيتون أو أي شيء في زيت الزيتون تجنبه.