قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة التفتيش الأمني تتفقد جاهزية مطار سفنكس لاستقبال وفود المتحف الكبير
المجلس السيادي السوداني ينفي عقد مفاوضات مع الدعم السريع في واشنطن
التموين: 100 ألف أسرة في بورسعيد تستفيد من منظومة الكارت الموحد
ازاي اعرف عندي كام خط متسجل باسمي؟.. خطوات بسيطة عبر تطبيق My NTRA
هؤلاء الممنوعون من زيت الزيتون .. اكتشفهم
ترامب: نشن غزوا بريا ضد فنزويلا قريبا
العبوة بألف جنيه.. أزمة بنج الأسنان تتجدد والنقابة العامة تستغيث بالحكومة
ترامب: هذا أول سؤال سأوجهه إلى الرئيس الصيني
رئيسة الوزراء الليتوانية: روسيا تتصرف كـ"دولة إرهابية"
الدعاية انطلقت .. موعد انتخابات النواب مرحلة أولى وثانية
كاف يعلن مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب
بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

ازاي اعرف عندي كام خط متسجل باسمي؟.. خطوات بسيطة عبر تطبيق My NTRA

ازاي اعرف عندي كام خط متسجل باسمي؟.. خطوات بسيطة عبر تطبيق My NTRA
ازاي اعرف عندي كام خط متسجل باسمي؟.. خطوات بسيطة عبر تطبيق My NTRA
عبد العزيز جمال

في ظل التطور السريع الذي يشهده قطاع الاتصالات في مصر، أصبح من الضروري لكل مستخدم معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمه برقمه القومي، خاصة مع تزايد حالات تسجيل خطوط مجهولة بأسماء أشخاص دون علمهم، وما قد يترتب على ذلك من مسؤوليات قانونية أو مالية غير مقصودة.

ولم يعد الوصول إلى هذه المعلومة أمرًا معقدًا، إذ أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) خدمة مجانية وسهلة الاستخدام تُمكّنك من معرفة كل التفاصيل المتعلقة بالخطوط المسجلة باسمك لدى شركات الاتصالات المختلفة، وذلك من خلال تطبيقه الرسمي My NTRA الذي يعد المنصة الأشمل لإدارة خدمات الاتصالات في السوق.


 

خدمة "أرقامي" عبر تطبيق My NTRA

يضم تطبيق My NTRA خدمة مميزة تعرف باسم "أرقامي"، تتيح للمستخدمين إمكانية الاستعلام الفوري عن عدد وأسماء الخطوط المسجلة برقمه القومي لدى جميع شركات التشغيل العاملة في مصر، سواء فودافون أو أورنج أو اتصالات أو وي.

بمجرد الدخول إلى الخدمة، يقوم التطبيق بعرض قائمة بجميع الخطوط المرتبطة ببياناتك، ما يساعدك على التأكد من أن كل الأرقام المسجلة تعود إليك بالفعل، وبالتالي يمكنك رصد أي خط غير معروف أو تم تسجيله دون إذنك، في خطوة مهمة نحو تعزيز الأمان الرقمي وحماية البيانات الشخصية.

خطوات الاستعلام عن عدد الخطوط المسجلة باسمك

عملية الاستعلام عبر تطبيق My NTRA بسيطة للغاية، وتتطلب فقط تحميل التطبيق على الهاتف المحمول، ثم اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام رقمك القومي ورقم الهاتف.
  • اختيار خدمة "أرقامي" من قائمة الخدمات المتاحة.
  • الضغط على "استعلام" ليظهر لك فورًا عدد وأسماء الخطوط المسجلة باسمك لدى جميع الشركات.
  • الخدمة تعمل بشكل فوري ومجاني تمامًا، وتعرض لك النتائج في ثوانٍ معدودة دون الحاجة إلى زيارة أي فرع من فروع شركات الاتصالات.

ماذا تفعل إذا وجدت خطوطًا غير معلومة؟

إذا اكتشفت أثناء الاستعلام أن هناك خطوطًا غير معروفة مسجلة باسمك، يمكنك اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بياناتك وحقوقك القانونية فورًا.
كل ما عليك فعله هو التوجه إلى أقرب فرع تابع لشركة المحمول التي يظهر أن الخط تابع لها، مع تقديم أصل بطاقة الرقم القومي السارية أو جواز السفر للأجانب، ثم طلب مراجعة الخطوط المسجلة باسمك رسميًا.

وفي هذه الحالة، أمامك خياران أساسيان:

إعادة تنشيط الخط إذا كنت ترغب في استخدامه مجددًا.

إلغاؤه نهائيًا إذا لم يكن لك علاقة به، لضمان عدم استخدامه في أي أغراض قد تسبب لك مشكلات مستقبلية أو التزامات مالية.

أهمية الاستعلام عن خطوطك المسجلة

مع الانتشار الواسع لخدمات الاتصالات وتزايد عدد المشتركين، أصبح من الضروري أن يعرف كل مستخدم بدقة كم عدد الخطوط المسجلة باسمه.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحماية المستخدمين وضمان الشفافية بين المواطن ومقدمي الخدمة، من خلال إتاحة أدوات رقمية متطورة تسهل الوصول إلى المعلومات الشخصية المرتبطة بخدمات الاتصالات.

دور تطبيق My NTRA في تعزيز الأمان الرقمي

يُعد تطبيق My NTRA من أبرز الأدوات الرقمية التي أطلقتها الدولة لتعزيز مفهوم الأمان الرقمي للمستخدمين، إذ يتيح العديد من الخدمات بخلاف معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمك، منها:

قياس جودة الشبكة في منطقتك.

تقديم شكاوى تنظيمية ضد الشركات.

معرفة أقرب الفروع ومنافذ البيع.

مقارنة العروض والخدمات بين شركات الاتصالات.

كل هذه الخدمات تهدف إلى دعم المستخدم وتمكينه من إدارة خدماته بأمان وشفافية، دون الحاجة إلى وسطاء أو زيارات ميدانية.

خطوط المحمول المسجلة باسمك My NTRA تطبيق MY NTRA عدد وأرقام خطوط المحمول المسجلة باسمك الخطوط المسجلة خدمة أرقامي خدمة أرقامي عبر تطبيق My NTRA خطوات الاستعلام عن عدد الخطوط المسجلة باسمك الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

اعترافات قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته بصاروخ ورميته فى 3 أماكن

اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي

ترشيحاتنا

الوضوء

حكم مسح الرقبة في الوضوء .. الإفتاء توضح

شهادة المرأة على عقد الزواج

هل يجوز شهادة المرأة على عقد الزواج؟ اعرف الرأي الحاسم للفقهاء

صلاة الفجر

هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

بالصور

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

فيديو

جريمه الإسماعيليه

خنق وتقطيع أشلاء.. تفاصيل مرعبة عن نهاية طفل الإسماعيلية الوحيد

هدى المفتى

ماذا حدث لأمعاء هدى المفتي؟ رضوى الشربيني تكشف السر الخطير لنحافتها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

منة شلبي واحمد الجنايني

بعد أنباء زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد