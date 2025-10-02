وزير الاتصالات: سرعة الإنترنت قفزت من 5 إلى 90 ميجابت/ثانية في مصر

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إدخال تقنيات إنترنت الأشياء إلى السوق المصري يتطلب توسعاً كبيراً في البنية التحتية الرقمية، مشيراً إلى أن مصر حققت قفزات ملحوظة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف طلعت، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منة فاروق ونانسي نور، مقدمتي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ سرعة الإنترنت في مصر ارتفعت من 5 ميجابت/ثانية عام 2018 إلى أكثر من 90 ميجابت/ثانية حالياً، وهو ما جعل مصر تتصدر قائمة الدول الأفريقية في متوسط سرعة الإنترنت الثابت منذ عام 2022.

وأشار إلى أن الدولة تنفذ استثمارات ضخمة لتعزيز قدرات الشبكات وتوسيع نطاقها بما يسمح باستيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب على الخدمة.

وتابع، أنّ مصر انتقلت من بناء 1300 برج محمول سنوياً إلى تشييد 3000 برج سنوياً، مما يعكس حجم التوسع في شبكات المحمول لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة، مؤكدًا، أن هذه الجهود تواكب التحول الرقمي وتدعم الخدمات الجديدة مثل إنترنت الأشياء.

وشدد وزير الاتصالات، على أن بناء القدرات البشرية يمثل محوراً أساسياً في استراتيجية الوزارة، موضحاً أن عدد المتدربين في مجالات تكنولوجيا المعلومات قفز من 4000 متدرب سنوياً عام 2018 إلى نحو 500 ألف متدرب في العام المالي الأخير.

وذكر، أن هذا الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لتمكين الشباب من المنافسة إقليمياً وعالمياً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.