حتى الاثنين المقبل.. صرف مرتبات أكتوبر 2025 للعاملين بالدولة بدءًا من اليوم

بدأت وزارة المالية، اليوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025، رسميًا في صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في خطوة عاجلة لدعم الموظفين وتبكير صرف الرواتب بيوم واحد عن الموعد المعتاد، لتبدأ عملية الصرف من اليوم بدلاً من غد 24 أكتوبر، وتستمر لمدة 5 أيام متتالية حتى الاثنين الموافق 27 أكتوبر.

ويأتي هذا القرار في إطار التزام الحكومة بدعم العاملين وتسهيل حصول حوالي 4.5 مليون موظف وعامل على مستحقاتهم المالية إلكترونيًا وبدون تأخير، لتلبية احتياجات أسرهم.



تبكير صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

أوضحت وزارة المالية أن قرار تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 جاء لضمان سلاسة العملية ومنع التزاحم، حيث يبدأ الصرف فعليًا اليوم 23 أكتوبر ويستمر حتى 27 أكتوبر.

وأكدت الوزارة أن جميع الرواتب ستكون متاحة بالكامل عبر البطاقات البنكية المخصصة للمرتبات، مما يتيح للموظفين السحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM) أو فروع البنوك في أي وقت.



صرف مرتبات أكتوبر 2025 للعاملين بالدولة بدءًا من اليوم

كما حددت الوزارة أيام 7 و8 و12 أكتوبر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الإضافية للعاملين.

الزيادات الأخيرة متاحة ضمن مرتبات أكتوبر

أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر أكتوبر تتضمن الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة في يوليو الماضي، وفق الموازنة العامة للدولة، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه للدرجات الوظيفية الأدنى، بالإضافة إلى العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة والحافز الإضافي.

وتأتي هذه الزيادات بهدف تحسين مستوى المعيشة للعاملين في الدولة ومواكبة معدلات التضخم الحالية، حيث خصصت الحكومة اعتمادات مالية كافية بلغت 679.1 مليار جنيه لمخصصات الأجور والمرتبات في العام المالي الجديد، بزيادة قدرها 18.1% عن العام المالي السابق.

وسائل صرف متاحة على مدار الساعة

وفرت الوزارة عدة وسائل للحصول على المرتبات بسهولة وأمان ضمن خطة التحول نحو نظام الدفع الإلكتروني الكامل، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة، والتي تتيح السحب على مدار الساعة.

فروع البنوك المنتشرة في جميع المحافظات.

مكاتب البريد المصري التي تعمل ضمن منظومة الصرف الإلكتروني.

ودعت الوزارة الموظفين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم التزاحم، مؤكدة أن الرواتب متاحة للصرف بمجرد إتاحتها في النظام المالي الإلكتروني.

الجدول الزمني لصرف المرتبات القادمة

كشفت وزارة المالية عن الجدول الكامل لصرف مرتبات الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، على النحو التالي:

الشهر مواعيد صرف المرتبات مواعيد صرف المتأخرات أكتوبر 2025 من الخميس 23 أكتوبر حتى الاثنين 27 أكتوبر 7 و8 و12 أكتوبر نوفمبر 2025 من الأحد 24 نوفمبر حتى الخميس 27 نوفمبر 6 و9 و10 نوفمبر ديسمبر 2025 من الأربعاء 24 ديسمبر حتى الأحد 28 ديسمبر 8 و9 و10 ديسمبر

جدول مرتبات الموظفين 2025

بعد زيادة المرتبات 2025 في يوليو الماضي، نستعرض لكم جدول مرتبات موظفي الحكومة بعد رفع الحد الأدنى للأجور.

-الدرجة الممتازة: 13800 جنيه.

-الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11800 جنيه.

-درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10300 جنيه.

-الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 9800 جنيه.

-الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 8500 جنيه.

-الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 8000 جنيه.

-الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 7300 جنيه.

-الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 7100 جنيه.

-الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 7100 جنيه.