مواعيد صرف مرتبات أكتوبر لديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.. وتنبيه هام من وزارة المالية

مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر 2025، يترقب العاملون في الجهات الحكومية موعد صرف الرواتب، خاصة مع إعلان وزارة المالية عن جدول زمني واضح لصرف مستحقات شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص الدولة على تسهيل الإجراءات المالية وضمان وصول الرواتب في مواعيد محددة، بما يُسهم في تخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي وتحقيق الانسيابية في عمليات السحب.

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف رواتب العاملين بالوزارات والهيئات التابعة للدولة لشهر أكتوبر سيبدأ رسميًا بعد يومين أي يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025.

صرف المتأخرات المالية

هذا بالإضافة إلى تخصيص أيام 7 و8 و12 لصرف المتأخرات المالية لمن لم يتمكنوا من الصرف في الموعد الأساسي أو ممن لديهم مستحقات متأخرة.

جدول صرف رواتب شهر نوفمبر 2025

وفقًا للجدول المعتمد، سيتم بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر اعتبارًا من 24 نوفمبر 2025، وذلك في إطار نفس المنظومة المالية الإلكترونية التي تعتمدها الوزارة.

صرف المتأخرات المالية

أما المتأخرات، فستُصرف خلال أيام 6 و9 و10 نوفمبر، لضمان إتاحة الوقت الكافي لجميع الجهات لإنهاء إجراءات الصرف دون تكدس أو ضغط.

تنظيم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

أما بالنسبة لمرتبات شهر ديسمبر 2025، فقد تم تحديد يوم 24 ديسمبر لبدء الصرف الرسمي للرواتب.

المتأخرات المالية

كما خصصت وزارة المالية أيام 8 و9 و10 ديسمبر لصرف المتأخرات والمستحقات لمن لم يتمكنوا من السحب في المواعيد الأساسية.

تأكيد على جاهزية ماكينات الصراف الآلي

أكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن جميع المستحقات ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي بمجرد حلول مواعيد الصرف المحددة لكل جهة حكومية، وذلك ضمن منظومة مالية إلكترونية متكاملة تهدف إلى تسهيل وصول الرواتب بدون تأخير.

تنبيه للعاملين لتجنب الزحام

وحرصًا على سلامة المواطنين، دعا رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، جميع العاملين إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي في اليوم الأول للصرف، مشيرًا إلى أن الرواتب ستظل متاحة في أي وقت بعد بدء الإتاحة الرسمية، مما يمنح الجميع مرونة في السحب دون عناء.