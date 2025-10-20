قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

8 كشوفات في الدقيقة لخمسة أنواع.. مصر تسجل رقمًا قياسيًا بموسوعة جينيس عن الأورام السرطانية

مصر تسجل رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس بسبب الأورام السرطانية| تفاصيل
مصر تسجل رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس بسبب الأورام السرطانية| تفاصيل
ولاء خنيزي

في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز صحة المواطنين، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن جهود ضخمة تُبذل ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والتي تهدف إلى بناء منظومة صحية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.

رقم قياسي عالمي في موسوعة جينيس

حققت مصر إنجازًا غير مسبوق بتسجيل رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، من خلال تنفيذ 8 كشوفات طبية في الدقيقة الواحدة للكشف المبكر عن خمسة أنواع من الأورام السرطانية، وهي: 

  • سرطان الرئة
  • سرطان القولون
  • سرطان الثدي
  • سرطان عنق الرحم
  • سرطان البروستاتا.

هدف استراتيجي لبناء نظام صحي شامل

تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الدولة إلى مكافحة الأمراض غير السارية، وعلى رأسها الأورام السرطانية، وذلك من خلال الاكتشاف المبكر وتقديم العلاج المجاني في مراحله الأولى، الأمر الذي يسهم في رفع نسب الشفاء، وخفض معدلات الوفاة، وتحقيق الأمان الصحي للمواطنين.

إطلاق المبادرة والفئات المستهدفة

أُطلقت المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية في يونيو 2023، وتستهدف الرجال والنساء من سن 18 عامًا فما فوق، وقد تم تسجيل نحو 13.3 مليون مواطن للاستفادة من خدماتها حتى منتصف سبتمبر 2025، في خطوة تؤكد مدى الوعي الصحي المتزايد لدى المواطنين.

آلية العمل وخطوات الاستفادة من الخدمات

تعتمد المبادرة على منظومة إلكترونية متطورة، تبدأ بتعبئة المواطن لاستبيان صحي داخل الوحدة الطبية يتضمن الأعراض ونوع الورم محل الفحص، وبعد ذلك يتم تحويل الحالة إلى المستشفيات المشاركة لإجراء الفحوصات اللازمة، وفي حال سلبية النتيجة، يُنصح المواطن بالمتابعة الدورية حسب نوع الورم، أما في حال إيجابية الفحص، فتُحال الحالة إلى لجنة طبية متعددة التخصصات لتحديد خطة العلاج المناسبة دون أي تكلفة.

وسائل التشخيص المبكر المعتمدة

تستخدم المبادرة أحدث الوسائل الطبية للكشف المبكر، ومنها:

سرطان القولون

تحليل الدم غير المرئي في البراز (FIT) ومنظار القولون.

سرطان عنق الرحم

 إجراء مسحة عنق الرحم لاختبار فيروس الورم الحليمي البشري (HPV Test).

شراكات داعمة وتعزيز للتكامل الصحي

ولضمان نجاح المبادرة وتحقيق أعلي معدلات تغطية، تم التعاون مع عدد من المؤسسات غير الحكومية والجمعيات العلمية المتخصصة، مثل الجمعية المصرية لعلاج الأورام، والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، إلى جانب مجموعة من المعامل الطبية الخاصة.

الأورام الأورام السرطانية السرطان مصر موسوعة جينيس

