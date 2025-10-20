مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال خطيرة

أكد الدكتور أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال متدهورة وخطيرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية ويمنع إدخال المعدات الثقيلة والطواقم المتخصصة لرفع الأنقاض وإنقاذ الضحايا.

وأوضح الشوا، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل أدخلت فقط نحو 2500 شاحنة مساعدات خلال أسبوع في حين أن الاحتياج الإنساني يتطلب ما لا يقل عن 4200 شاحنة أسبوعيًا، وفقًا للبروتوكولات الدولية، مؤكدًا أن «التلكؤ الإسرائيلي يعمّق الأزمة الإنسانية».

وقال إن هناك منعًا ممنهجًا لدخول الخيام ومستلزمات الإيواء والأدوية في ظل أجواء شتوية قاسية وانهيار تام في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن محطات تحلية المياه ومواد إعادة التأهيل لا تزال ممنوعة من الدخول.

وبيّن «الشوا» أن شبكة المنظمات الأهلية تنسق جهود الإغاثة في القطاع، وتعمل مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتحديد الأولويات الملحة، مشيرًا إلى أنهم التقوا مؤخرًا بنائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وقدموا مطالب واضحة بضرورة الضغط على إسرائيل لفتح المعابر وضمان حماية المدنيين.