وسائل إعلام سورية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق ريف دمشق

أفاد موقع "كول هابيرا" الإخباري، التابع للمعارضة السورية، بأن "طائرات حربية إسرائيلية تحلق في أجواء ريف دمشق، قرب الحدود اللبنانية".

وفي وقت سابق، شهد ريف دمشق الجنوبي تصعيدًا لافتًا في الهجمات الجوية الإسرائيلية، إذ أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن طائرات الاحتلال شنت غارات استهدفت جبل المانع الأربعاء، حيث عُثر من قبل عناصر الجيش على أجهزة مراقبة وتنصت، ما أثار هجمة جوية أثناء محاولتهم معالجة الموقع.

وأسفرت الهجمات عن سقوط شهداء وإصابات وتدمير آليات عسكرية، وفقًا للمصدر الرسمي

ولم تكتفِ هذه الغارات بهذا الحد، فقد استمرت الاستهدافات الجوية، بما في ذلك طائرات مسيّرة، لمنع الوصول إلى المنطقة حتى مساء أمس الأربعاء، حسبما أفادت سانا

وتدخل الجيش بوسائل ميدانية مناسبة لتدمير جزء من المنظومات ثم سحب جثث الشهداء.

في تطور آخر، أفاد مصدران في الجيش السوري لوكالة “رويترز” أن وحدة إسرائيلية نفذت إنزالًا جويًا على قمة تل استراتيجي جنوب غرب دمشق قرب جبل المانع، واستمر الإنزال نحو ساعتين قبل أن تنسحب القوات.

من جانبها، رصدت وسائل إعلام محلية تنفيذ ست غارات جوية إضافية استهدفت مواقع تابعة لوزارة الدفاع السورية في منطقة جبل المانع، كما سُمع دوي انفجارات قوية وارتفعت أعمدة دخان كثيفة من مواقع الاستهداف، وفق موقع “يورونيوز”