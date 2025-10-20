قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إزاي أعمل شهادة صحية لكتب الكتاب؟.. السعر والأماكن
ملحمة وطنية.. لحظة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لمؤسسة أبو العينين إلى قطاع غزة| شاهد
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

ترأس الدكتور .أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بحضور د.منى عبداللطيف مدير المدينة، ود.جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود.ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود.وليد الزواوي أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء المجلس، بمقر المدينة في برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة الحضور فعليًّا وعبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير حرص الوزارة على دعم مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية؛ باعتبارها أحد أهم الصروح البحثية في مصر والمنطقة، ودعامة أساسية لتعزيز الابتكار ونقل وتوطين التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن ما حققته المدينة خلال الفترة الماضية يجسد التزامها بأن تكون منارة للعلم والإبداع ومساهمًا فاعلا في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال معاهدها ومراكزها التكنولوجية التي تدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية وتسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد د.أيمن عاشور أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في دعم منظومة البحث العلمي التطبيقي وخدمة القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من نتائج الأبحاث وتوجيهها لخدمة أولويات الدولة في مجالات الطاقة، والمياه، والزراعة، والصحة، والصناعة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير أهمية التكامل والتعاون بين المدينة والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي من خلال مشروعات مشتركة تدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز التحالفات الإقليمية في إطار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة بالأقاليم المختلفة، عبر توظيف مخرجات البحث العلمي لخدمة المجتمع ودعم الصناعة؛ بما يرسخ دور البحث العلمي التطبيقي كركيزة أساسية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية الدولة.

كما وجه الوزير بضرورة توسيع الشراكات الدولية لمدينة الأبحاث العلمية، وتنمية قدرات الباحثين الشباب، ودعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات قابلة للتسويق، مؤكدًا في ختام كلمته اهتمام الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز بيئة الابتكار.

شهد الاجتماع استعراض د.منى عبد اللطيف لأبرز أنشطة وإنجازات مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية خلال الفترة الماضية، والتي شملت:

• إدراج ثلاث مركبات نانوية كهروحرارية جديدة ضمن قاعدة بيانات (ICDD)، تُستخدم في مجالات الطاقة والنانو والمواد المتقدمة.

• اكتشاف نوع جديد من الفطريات من جنس Trichoderma، معتمد من الجمعية الألمانية للفطريات (DGfM) ومسجل في بنك MycoBank الدولي.

• إدراج المجلة العلمية Future Prospectives of Medical, Pharmaceutical, and Environmental Biotechnology ضمن نظام الفهرسة العالمي Primo.

• إطلاق مبادرة “العلم والمجتمع” لتبسيط العلوم عبر فيديوهات توعوية يقدمها باحثو المدينة.

• زيادة النشر الدولي في مجلات علمية مرموقة بالمجالات ذات الأولوية الوطنية.

• ارتفاع عدد براءات الاختراع المقدمة من باحثي المدينة وتحويل الأبحاث إلى تطبيقات اقتصادية.

• تقدم المدينة في التصنيفات الدولية بحصول المدينة على مركز متقدم عالميًا في تصنيف سيماجو لعام 2025، وإدراج 19 باحثًا ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2٪ من العلماء الأكثر تأثيرًا عالميًا.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بشؤون أعضاء هيئة التدريس في مختلف أقسام المدينة، بالإضافة إلى استعراض مجموعة من المشروعات البحثية والتطبيقية الجديدة التي نفذتها المدينة خلال العام، في إطار جهودها المستمرة لدعم الابتكار وتعزيز التكامل بين البحث العلمي واحتياجات المجتمع.

من ناحية أخرى، قام الوزير بجولة تفقدية داخل مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، شملت معرضًا يضم عددًا من النماذج الأولية والابتكارات التي تنفذها المدينة في مجالات الطاقة، والمياه، والزراعة، والصحة، والصناعة، ووجه سيادته بأهمية مواصلة الجهود لربط البحث العلمي بالصناعة، ودعم المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والمردود المجتمعي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

انتهى منه قبل وفاته.. كتاب جديد لتفسير القرآن للدكتور أحمد عمر هاشم

ماذا يفعل المسلم إن أصابه هم أو بلاء؟

ماذا يفعل المسلم إن أصابه هم أو بلاء؟.. الأزهر يقدم روشتة شرعية

شيخ الأزهر أحمد الطيب

تدشين أروقة خاصة بذوي الهمم بالجامع الأزهر وفروعه..ومكافآت مالية للدارسين

بالصور

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد