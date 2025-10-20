قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم تقديم مساعدات لقطاع غزة
بعد فاجعة التروسيكل ووفاة 7 تلاميذ.. وزير التعليم يزور أسيوط ويتفقد مدرسة قرية منقباد
شتائم ومشاداة.. تسريب تفاصيل اجتماع غاضب بين ترامب وزيلينسكي
بعد حادث دهس.. أول رد من مدرسة "خناقة طلاب الشيخ زايد"
مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة وتستعد لبدء مرحلة الإعمار.. تفاصيل
اعلام إيراني: اجتماعات سرّية لاستئناف المحادثات النووية بين واشنطن وطهران
مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار
صنعاء تشيّع رئيس الأركان اليمني بعد اغتياله بغارات الاحتلال الإسرائيلي
الحكومة تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها.. ومدبولي: بوابتنا إلى كفاءة مؤسسية شاملة
جثث مجهولة وآثار تعذيب.. أسرار صادمة من ملف المفقودين في غزة
التنظيم والإدارة: مسابقة جديدة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الري
شاهد .. المدارس تحرر إنذارات رسمية بالفصل للطلاب متكرري الغياب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
أحمد البهى

حرص عدد من الفنانين على مشاركة الفنانة القديرة عايدة فهمي، فرحتها بزفاف ابنها. 

ومن أبرز الحاضرين زفاف ابن الفنانة عايدة فهمي، سهر الصايغ ، أشرف زكي، أحمد صيام، فاطمة محمد علي، فاطمة الكاشف،أحمد ماهر.  

وكانت قد حققت الفنانة عايدة فهمي نجاحا كبيرا من خلال مسرحية فريدة. 

مونودراما "فريدة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة الفنان عادل حسان، وتعرض في الثامنة والنصف مساء الأحد 28 يوليو على خشبة المسرح الرئيسي بالمركز الثقافي الملكي في عمان، وهي مقتبسة عن "أغنية البجعة" لأنطون تشيخوف، بطولة الفنانة عايدة فهمي، وتصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، وموسيقى محمد حمدي رؤوف، وكتابة وإخراج أكرم مصطفى.

حيث نعيش خلال مدة العرض مع ممثلة تحاول أن تبرز جوانب حياتها، سواء من محطات نجحت خلالها وأخرى أدت إلى فشلها، ومن هنا تعطي للجمهور دروسًا مستفادة عن حياتها، وسُمي العرض «فريدة» على اسم بطلة المسرحية، خاصة أنها فتاة جميلة يحبها كل من حولها بمجرد أن يشاهدها، ولكنها تدخل في صراعات مستمرة مع من حولها.

الفنانة القديرة عايدة فهمي عايدة فهمي سهر الصايغ

