سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

حرص عدد من الفنانين على مشاركة الفنانة القديرة عايدة فهمي، فرحتها بزفاف ابنها.

ومن أبرز الحاضرين زفاف ابن الفنانة عايدة فهمي، سهر الصايغ ، أشرف زكي، أحمد صيام، فاطمة محمد علي، فاطمة الكاشف،أحمد ماهر.

وكانت قد حققت الفنانة عايدة فهمي نجاحا كبيرا من خلال مسرحية فريدة.

مونودراما "فريدة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة الفنان عادل حسان، وتعرض في الثامنة والنصف مساء الأحد 28 يوليو على خشبة المسرح الرئيسي بالمركز الثقافي الملكي في عمان، وهي مقتبسة عن "أغنية البجعة" لأنطون تشيخوف، بطولة الفنانة عايدة فهمي، وتصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، وموسيقى محمد حمدي رؤوف، وكتابة وإخراج أكرم مصطفى.

حيث نعيش خلال مدة العرض مع ممثلة تحاول أن تبرز جوانب حياتها، سواء من محطات نجحت خلالها وأخرى أدت إلى فشلها، ومن هنا تعطي للجمهور دروسًا مستفادة عن حياتها، وسُمي العرض «فريدة» على اسم بطلة المسرحية، خاصة أنها فتاة جميلة يحبها كل من حولها بمجرد أن يشاهدها، ولكنها تدخل في صراعات مستمرة مع من حولها.