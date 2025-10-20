عرض فيلم "الصف الأخير" على هذه المنصة

أعلنت منصة يانجو بلاي، عن استعدادها طرح فيلم" الصف الأخير"، خلال الفترة القادمة.

فيلم الصف الأخير من إنتاج شركة Victoria Film وبطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبد الرحمن. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.

وتدور قصة فيلم الصف الأخير ، حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة، ويخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.

وحصل فيلم الصف الأخيرن على جائزتين في مسابقة الأفلام المصرية بالدورة الـ 39 لمهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط "أفضل فيلم وأفضل سيناريو".