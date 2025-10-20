عمر خيرت يحيي حفلا بمهرجان الموسيقي العربية.. اليوم

يستعد اليوم، الموسيقار الكبير عمر خيرت، لاحياء حفل غنائي ضخم، ضمن فاعليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 33



وكان قد أحيا الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين السابق وأحد رموز الطرب العربي، حفلاً غنائياً مميزاً ضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33، والذي يُقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وخلال الحفل، وجه شاكر رسالة مؤثرة إلى جمهوره قائلاً:

"أنتم أحلى حاجة في الدنيا، ووجودكم هو اللي بيخلي المهرجان ليه طعم خاص."

وشهد الحفل تفاعلاً جماهيرياً واسعاً، حيث قدّم هاني شاكر باقة من أجمل أغانيه التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات، وسط أجواء طربية أصيلة تعكس روح المهرجان.

جدير بالذكر أن هذه الدورة من المهرجان تحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم، تكريماً لمسيرتها الخالدة ومكانتها الرفيعة في تاريخ الموسيقى العربية.