طارق العريان: أتمنى عائلة أكبر مع نيكول سعفان

عبّر المخرج طارق العريان عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، واصفاً إياه بـ "المهرجان العريق" الذي يجمع بين صُنّاع السينما والجمهور من مختلف أنحاء العالم.

وتابع طارق العريان في لقاء تلفزيوني على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي : "مهرجان الجونة بقى فعلاً واحد من أهم الفعاليات السينمائية في المنطقة. فيه أفلام قوية، وورش وندوات مهمة، وبيخلق فرصة حقيقية للتواصل بين العاملين في الصناعة."

لكن لم يتوقف طارق العريان عند الفن فقط، بل ذهب إلى منحى شخصي وإنساني، حين تحدّث عن رغبته في توسيع عائلته قائلاً: “نفسي عيلتي تكبر، ويكون عندي بنات من نيكول. بحس إن الحياة العائلية جزء من استقراري وشغفي.”

وفيما يتعلّق بمشواره الفني، أشار إلى أن عرض الأفلام في السينما هو ما يفضّله على المهرجانات، موضحاً:أنا بحب شغلي يتشاف على الشاشة الكبيرة، وسط الناس. ده بالنسبالي هو المعنى الحقيقي للسينما. بس طبعاً، التكريم من المهرجانات بيسعدني وبيشجعني."

يُذكر أن طارق العريان يواصل العمل على مشاريع جديدة من بينها الجزء الرابع من فيلمه الناجح "ولاد رزق"، والذي وعد جمهوره بأنه سيحمل مفاجآت كثيرة وسيعود إلى "جذور الشخصيات".