لطلاب جميع الصفوف.. رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم “الأسبوع الخامس”
هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة؟.. الإفتاء تجيب
700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة
الصين تسعى لتهدئة المخاوف العالمية حيال قيود المعادن النادرة
ترامب: سنواجه أي خرق لهدنة غزة بحزم
سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر
ماذا تقدم سوزوكي جمني 2025 وكم سعرها عالميًا؟
عبقرية الفراعنة وابتكارات القرن الـ21.. كيف يستخدم المتحف المصري الكبير الذكاء الاصطناعي؟
هل قيء الطفل الرضيع يبطل الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
سماع دوي انفجار ضخم وسط قطاع غزة
ترامب يعرض على زيلينسكي التنازل عن أراضي أوكرانية لإنهاء الحرب الروسية
فن وثقافة

لن أعيش في جلباب أبي 2.. عمر محمد رياض يتصدر الترند

الفنان عمر محمد رياض
الفنان عمر محمد رياض
أوركيد سامي

تصدر الفنان عمر محمد رياض مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاته المفاجئة لموقع صدى البلد، والتي أعلن فيها عن بدء التحضيرات لإنتاج جزء ثانٍ من المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، أحد أبرز أعمال الدراما المصرية في التسعينيات.

وكشف رياض أن الجزء الجديد سيشهد مشاركة وجوه شابة جديدة، إلى جانب عدد من أبطال العمل الأصليين، مؤكدًا أن القصة ستكون مختلفة في أحداثها لكنها مستوحاة من روح الجزء الأول، مع العديد من المفاجآت الدرامية التي تهدف إلى جذب اهتمام الجمهور المعاصر.

وقال نجل الفنان محمد رياض، أحد أبطال الجزء الأول الذي جسد دور "عبد الوهاب"، إن القائمين على العمل حريصون على تقديم جزء ثانٍ يليق بتاريخ المسلسل وجمهوره، موضحًا أن ورش الكتابة بدأت بالفعل في رسم الخطوط الدرامية الأولى، مع التشاور حول الأبطال المشاركين في العمل.

ويُعد مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، بطولة النجم الراحل نور الشريف والفنانة عبلة كامل، من المسلسلات الأيقونية في تاريخ الدراما المصرية، وقد حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضه الأول، ولا يزال يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة حتى اليوم.

عمر محمد رياض اخبار الفن نجوم الفن

