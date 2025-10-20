لن أعيش في جلباب أبي 2.. عمر محمد رياض يتصدر الترند

تصدر الفنان عمر محمد رياض مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاته المفاجئة لموقع صدى البلد، والتي أعلن فيها عن بدء التحضيرات لإنتاج جزء ثانٍ من المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، أحد أبرز أعمال الدراما المصرية في التسعينيات.

وكشف رياض أن الجزء الجديد سيشهد مشاركة وجوه شابة جديدة، إلى جانب عدد من أبطال العمل الأصليين، مؤكدًا أن القصة ستكون مختلفة في أحداثها لكنها مستوحاة من روح الجزء الأول، مع العديد من المفاجآت الدرامية التي تهدف إلى جذب اهتمام الجمهور المعاصر.

وقال نجل الفنان محمد رياض، أحد أبطال الجزء الأول الذي جسد دور "عبد الوهاب"، إن القائمين على العمل حريصون على تقديم جزء ثانٍ يليق بتاريخ المسلسل وجمهوره، موضحًا أن ورش الكتابة بدأت بالفعل في رسم الخطوط الدرامية الأولى، مع التشاور حول الأبطال المشاركين في العمل.

ويُعد مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، بطولة النجم الراحل نور الشريف والفنانة عبلة كامل، من المسلسلات الأيقونية في تاريخ الدراما المصرية، وقد حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضه الأول، ولا يزال يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة حتى اليوم.