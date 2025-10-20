قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير قطاع الأعماع العام: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
علياء فوزى

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، نور الدين اروجلو، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة أروجلو العالمية القابضة والوفد المرافق، لبحث سبل وفرص التعاون المشترك بين المجموعة والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لا سيما في مجالات تشغيل وإدارة عدد من مصانع الغزل والنسيج الجديدة التابعة للوزارة.

وخلال اللقاء، تم استعراض ملامح المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة، والذي يشمل تطويرًا شاملًا للبنية التحتية، وتأسيس مصانع جديدة بأعلى المواصفات الفنية والتكنولوجية العالمية، تغطي مختلف مراحل التصنيع من الغزل إلى التجهيز والتفصيل، باستخدام أحدث خطوط الإنتاج من كبرى الشركات الدولية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مكثفة للعاملين، بما يعزز من كفاءة الأداء والإنتاجية، ويضمن تحقيق أعلى معدلات الجودة والتنافسية، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وقد رحّب المهندس محمد شيمي بالتعاون مع مجموعة "اروجلو" القابضة وغيرها من الشركات العالمية ذات الخبرات المتخصصة، في إدارة وتشغيل هذه المصانع الحديثة، بما يحقق أفضل استفادة من الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في إعادة إحياء هذا القطاع الحيوي، ويُسهم في الحفاظ على الأصول وتعظيم العوائد الاقتصادية.

تطوير صناعة الغزل والنسيج

وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتحديث وتطوير صناعة الغزل والنسيج باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وتسعى من خلال هذا المشروع القومي إلى استعادة الريادة المصرية في هذه الصناعة عالميًا، وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتحقيق التكامل الصناعي، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج، اعتمادًا على مواردها البشرية المدربة، وموقعها الاستراتيجي، والإمكانات التصنيعية الحديثة التي يتم تطويرها وفق أعلى المعايير العالمية.

من جانبه، أكد نور الدين اروجلو أن المجموعة تمتلك خبرات واسعة وقدرات تشغيلية متميزة في إدارة مصانع الغزل والنسيج على المستوى الدولي، وأنها ترى في السوق المصرية فرصة استثمارية واعدة بفضل ما تشهده من تطوير شامل في هذا القطاع. كما أشار إلى أن المجموعة لديها استثمارات حالية في محافظتي الإسماعيلية ودمياط، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق أمريكية وأوروبية، وتتطلع إلى تعزيز شراكاتها في السوق المصرية، وتوسيع نطاق تعاونها في تشغيل عدد من المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مشيدًا بانفتاح الوزارة على مختلف نماذج الشراكة، وسعيها الدؤوب لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة في التشغيل.

زيارة ميدانية

وقد تم خلال اللقاء استعراض عدد من التصورات المبدئية لنماذج الشراكة الممكنة بين الطرفين. وكان وفد فني من مجموعة "اروجلو" قام بزيارة ميدانية إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، للاطلاع على ما شهدته من أعمال تطوير وتحديث، حيث أعرب الوفد عن إعجابه الشديد بالبنية التحتية المتقدمة، وحداثة الماكينات المستخدمة، ومستوى الجاهزية التشغيلية للمصنع، ومن المقرر أن يجري الوفد خلال الأيام المقبلة زيارة ميدانية لإحدى الشركات التابعة في محافظة أخرى.

