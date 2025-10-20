قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملحمة وطنية.. لحظة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لمؤسسة أبو العينين إلى قطاع غزة| شاهد
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
وسائل إعلام سورية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق ريف دمشق
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لدخول المساعدات إلي غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

العامة للاستثمار تنظم أول زيارة ترويجية لجذب الاستثمارات الإندونيسية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
علياء فوزى

قام  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة ترويجية إلى جمهورية إندونيسيا، نيابةً عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بغرض تشجيع وتعميق التعاون الاستثماري بين البلدين.

وتعتبر هذه الزيارة الرسمية أول زيارة ترويجية للهيئة العامة للاستثمار إلى إندونيسيا، في إطار سعي الهيئة إلى تنويع مصادر الاستثمارات المُتدفقة إلى مصر، خاصةً من دول شرق أسيا، التي استطاعت تحقيق طفرات صناعية ومالية خلال العقود الماضية.

وخلال الزيارة التقى حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار  بودي سانتوسو، وزير التجارة الإندونيسي، و عارف حافظ أوغروسينو، نائب وزير الخارجية الإندونيسي، وممثلي كبرى الشركات الإندونيسية العاملة في مجالات البتروكيماويات، والأسمدة، والصناعات الغذائية، والتعدين، والطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل والسيارات، حيث تم استعراض المزايا التنافسية للاستثمار في مصر، وفرص الشراكة الاستثمارية بين البلدين.

وجدد حسام هيبة الدعوة بودي سانتوسو، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء تجارة أعضاء منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، الذي تستضيفه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية خلال الأسبوع الأول من ديسمبر 2025، بغرض توفير منصة مهمة لتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء، وفتح مجالات أوسع للتعاون الصناعي والتجاري والاستثماري.

وشارك وفد الهيئة العامة للاستثمار في فعاليات الدورة الأربعين من معرض "إكسبو إندونيسيا"، الذي ضم ممثلي أكثر من 8 آلاف شركة من 130 دولة في 60 قطاع اقتصادي، وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أنه يتم استهداف جذب استثمارات من القطاعات ذات الأولوية للسوق المصري بعد دراسة الخطط الاستثمارية للشركات المُستهدفة، حتى يتم تحقيق أعلى استفادة مُمكنة لكافة الأطراف.

دعوة لزيارة مصر

والتقى  حسام هيبة،  روزان روسلاني، وزير الاستثمار الإندونيسي الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي الإندونيسي، وبحث الجانبان القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لدى الحكومة المصرية والصندوق السيادي الإندونيسي، الذي يدير أصول بقيمة 10 مليارات دولار، وقام بضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار في 14 دولة. 

ودعا حسام هيبة ممثلي الصندوق السيادي الإندونيسي لزيارة مصر لبحث الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.

هيئة الاستثمار المناطق الحرة مصر إندونيسيا الترويج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

ليلي فاروق

رغم طلاقهما.. ليلي فاروق تنعي والدة أمير عيد بكلمات مؤثرة

ريم مصطفي

شاهد.. ريم مصطفي تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

هارولد ديفيد

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بدورته الـ10 يعلن عن الشخصية الدولية المكرمة

بالصور

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد