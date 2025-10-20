بـ18 مليار جنيه.. دعم المرأة المصرية في مجالات العمل والإنتاج

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على دعم وتمكين المرأة المصرية في مجالات العمل والإنتاج والاستثمار وإدارة المشروعات، باعتبارها أحد ركائز الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الجهاز ضخ منذ يوليو 2014 حتى الآن تمويلات تجاوزت 18 مليار جنيه لمشروعات السيدات والفتيات في مختلف المحافظات، مما وفر نحو 1.2 مليون فرصة عمل حقيقية ومستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة رحمي في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر CEO Women، المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يقام هذا العام تحت شعار "Women in Tech"، بحضور عدد من القيادات النسائية البارزة، من بينهن الدكتورة هالة السعيد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزير التخطيط السابق، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منى مراد المؤسس والرئيس التنفيذي لـ CEO Women.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز يعمل على تعزيز قدرات رائدات وصاحبات الأعمال عبر تقديم مزيد من الخدمات التكنولوجية التي تساعدهن على تطوير مشروعاتهن واستمرارها، موضحًا أن التركيز على التكنولوجيا يمثل محورًا رئيسيًا في خطة الجهاز لتطوير المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال. كما استعرض تجربة الجهاز في دعم المشروعات الريادية من خلال برنامج تمويل رأس المال المخاطر بالتعاون مع البنك الدولي بإجمالي 50 مليون دولار، إلى جانب تنظيم مسابقات لرواد الأعمال بالشراكة مع كبرى المؤسسات والجامعات.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا ببناء قدرات الشباب من الجنسين عبر الدمج بين المعرفة التكنولوجية والمهارات العملية، مؤكدًا أن خدمات الجهاز تتطور بما يتناسب مع متطلبات العصر، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

من جانبها، أشادت الدكتورة منى مراد بدور جهاز تنمية المشروعات في دعم المرأة اقتصاديًا، موضحة أن التعاون بين الجهاز ونادي سيدات الأعمال CEO Women Business Club أثمر عن تنظيم منطقة ريادة الأعمال (Entrepreneurs Zone) بالشراكة مع مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC CEI)، على هامش المؤتمر. ولفتت إلى أن المنطقة ستشكل منصة لعرض قصص نجاح الشباب ورواد الأعمال، وتعزيز التواصل بين الشركات الناشئة والمستثمرين، وتسليط الضوء على الحلول الابتكارية الداعمة للتنمية المستدامة.