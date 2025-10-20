قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
وسائل إعلام سورية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق ريف دمشق
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لدخول المساعدات إلي غزة
مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال خطيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

ريهام قدري

تألقت النجمة ليلى علوي بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار خلال واحدة من أبرز أمسيات مهرجان الجونة السينمائي أثناء حضورها حفل العشاء الذي جمعها بنجمة هوليوود العالمية كيت بلانشيت، وسط حضور لافت لعدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي. 

جاءت إطلالة ليلى علوي لتؤكد مرة أخرى مكانتها كرمز للأناقة والرقي في الوسط الفني، حيث اختارت فستانًا أبيض بتصميم بسيط يجمع بين الكلاسيكية واللمسة العصرية، مع فتحة رقبة أنيقة وتطريزات خفيفة أضفت على الإطلالة لمسة من الفخامة دون مبالغة.

واعتمدت ليلى على مكياج ناعم بدرجات دافئة أبرز ملامحها الطبيعية، مع تسريحة شعر منسدلة بإطلالة أنثوية راقية. واختارت إكسسوارات ذهبية أنيقة مع حقيبة صغيرة باللون البني الداكن لتكمل بها إطلالتها بتناغم تام. وقد لاقت إطلالتها إعجاب الحاضرين الذين أشادوا بذوقها الرفيع وقدرتها الدائمة على الظهور بإطلالات أنيقة تليق بتاريخها الفني الطويل.

وبعد انتهاء حفل العشاء، شاركت ليلى علوي في الحفل الساهر الذي أحيته النجمة اللبنانية نانسي عجرم، حيث التقطت عدداً من الصور التذكارية مع الحضور في أجواء من البهجة والتفاعل. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ليلى بشكل واسع، مؤكدين أنها لا تزال تحافظ على تألقها وجمالها الطبيعي، وأن حضورها في كل مناسبة فنية يضيف لمسة خاصة من البهجة والتميز.

اليكم إطلالة ليلى علوي في حفل العشاء بمهرجان الجونة 

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

وزير الثقافة

وزير الثقافة والمفتي يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الوعي الثقافي والديني ومواجهة التطرف الفكري

ارتفاع درجات الحرارة

حر مفاجئ.. الأرصاد تحسم الجدل حول موجة الحرارة

الطفلة ليلي

همثل معاه في فيلمه الجديد.. ليلى محاربة السرطان بالقليوبية تكشف كواليس زيارة الفنان تامر حسني لها| ما القصة ؟

بالصور

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

