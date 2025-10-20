بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

تألقت النجمة ليلى علوي بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار خلال واحدة من أبرز أمسيات مهرجان الجونة السينمائي أثناء حضورها حفل العشاء الذي جمعها بنجمة هوليوود العالمية كيت بلانشيت، وسط حضور لافت لعدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

جاءت إطلالة ليلى علوي لتؤكد مرة أخرى مكانتها كرمز للأناقة والرقي في الوسط الفني، حيث اختارت فستانًا أبيض بتصميم بسيط يجمع بين الكلاسيكية واللمسة العصرية، مع فتحة رقبة أنيقة وتطريزات خفيفة أضفت على الإطلالة لمسة من الفخامة دون مبالغة.

واعتمدت ليلى على مكياج ناعم بدرجات دافئة أبرز ملامحها الطبيعية، مع تسريحة شعر منسدلة بإطلالة أنثوية راقية. واختارت إكسسوارات ذهبية أنيقة مع حقيبة صغيرة باللون البني الداكن لتكمل بها إطلالتها بتناغم تام. وقد لاقت إطلالتها إعجاب الحاضرين الذين أشادوا بذوقها الرفيع وقدرتها الدائمة على الظهور بإطلالات أنيقة تليق بتاريخها الفني الطويل.

وبعد انتهاء حفل العشاء، شاركت ليلى علوي في الحفل الساهر الذي أحيته النجمة اللبنانية نانسي عجرم، حيث التقطت عدداً من الصور التذكارية مع الحضور في أجواء من البهجة والتفاعل. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ليلى بشكل واسع، مؤكدين أنها لا تزال تحافظ على تألقها وجمالها الطبيعي، وأن حضورها في كل مناسبة فنية يضيف لمسة خاصة من البهجة والتميز.

اليكم إطلالة ليلى علوي في حفل العشاء بمهرجان الجونة