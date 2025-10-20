فى ذكراها .. قصة تغيير صوت نعيمة الصغير والسبب فنانة شهيرة

تحل اليوم الاثنين 20 أكتوبر ذكرى رحيل الفنانة القديرة نعيمة الصغير، التي ولدت في 25 ديسمبر 1931، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1991، عن عمر يناهز الـ 60 عاما.

تعد نعيمة الصغير، واحدة من أبرز الفنانات في السينما المصرية، اللاتى استطعن تقديم أدوار الشر.

الغيرة سبب تغيير صوتها

كانت الفنانة نعيمة الصغير تشتهر بصوتها الخشن، لكن لهذا الأمر قصة، وهو أن واحدة من زميلاتها دست لها مادة سامة في كوب الشاي بسبب الغيرة، ونظرًا لبنية نعيمة الجسدية القوية نجت من الموت، إلا أن تلك المادة أثرت على صوتها وجعلته أجش.

منعت الرقابة إعلان صورته نعيمة الصغير ، لأحد المنتجات، معللة ذلك بأن الإعلان حمل إيحاءات جنسية، وفقا لرواية الماكيير محمد عشوب الذي كان واسطة التعاقد معها على الإعلان، وتسبب الإعلان في قطيعة بينهما.

وربما لا يعرف الكثيرون أن للفنانة الراحلة نعيمة الصغير حفيدة في الوسط الفني، لكنها لم تحظ بنفس شهرة جدتها، وهي الفنانة عبير الصغير.

حياة نعيمة الصغير

يذكر أن نعيمة الصغير ولدت عام 1931، بمدينة الإسكندرية، ولقبت بـ"نعيمة الصغير" نسبة إلى زوجها في ذلك الوقت، المطرب الشعبي محمد الصغير، وقد عملت «الصغير» مونولوجست من خلال مشاركتها في فرقة إبراهيم حمودة وفي فرقة إسماعيل يس.

مشوار نعيمة الصغير

جسدت نعيمة الصغير، 185 شخصية كانت اغلبها من خلال شاشة السينما حيث غلب عليها طابع السيدة الشريرة التي تتنفنن في اعمال الشر فقد كانت نبرات صوتها القوية تؤهلها للنجاح والتميز في هذه الادوار من هذه الاعمال علي بيه مظهر والاربعين حرامي الشقة من حق الزوجة الجوازة دي مش لازم تتم قسمة ونصيب اليتيمتين العفاريت.