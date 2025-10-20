قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

رغم طلاقهما.. ليلي فاروق تنعي والدة أمير عيد بكلمات مؤثرة

أحمد البهى

نعت ليلي فاروق، الزوجة السابقة للفنان أمير عيد والدته، وذلك عبر خاصية الاستوري علي موقع انستجرام. 

وكتبت ليلي فاروق: برجاء قراءة الفاتحة على روح ابتسام فتحي الطيبة، ودعوة بالسلام والرحمة، اللهم امنحها راحة أبدية وسلامًا لا يزول، اللهم اجهل نورها ممتدًا وذكراها طيبة في القلوب.

يستقبل أمير عيد عزاء والدته اليوم فى مسجد الفاروق بمنطقة المعادي عقب صلاة المغرب. 

ورحلت عن عالمنا، ظهر اليوم الأحد، والدة الفنان أمير عيد -عضو فريق كايروكي- ولم تكشف أي تفاصيل حول سبب الوفاة. 

وأعلنت أسرة أمير عيد عن تشييع جثمان والدته من مسجد الفاروق بالمعادي، عقد صلاة العصر اليوم، الأحد. 

"كايروكي" هي فرقة غنائية روك مصرية تغني باللهجة المصرية، واكتسبت قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف الدول العربية. 

بدأت الفرقة بشكل رسمي في 2003، وتتألف من خمسة أفراد: أمير عيد (غناء وجيتار)، شريف هواري (جيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفي (باس جيتار)، وشريف مصطفى (أورغ).

شهدت فرقة كايروكي بقيادة المغني أمير عيد نشاطا فنيا موسعا بعد  إحياء عدة حفلات غنائية في الموسم الصيفي.

كما أحيا فريق كايروكي حفلا غنائيا بالأردن، وسط حضور عدد كبير من جمهورهم هناك.

وقدمت فرقة "كايروكي" خلال الحفل، الذي خصص جزء من ريعه لصالح الأهالي في قطاع غزة نتيجة للحرب الممتدة هناك، أغنية "تلك قضية" تعبيراً عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بشكل عام، ومع أهالي القطاع بشكل خاص، وتضامناً معهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة واستعادة ما أُخذ منهم بالقوة

