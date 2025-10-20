قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملحمة وطنية.. لحظة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لمؤسسة أبو العينين إلى قطاع غزة| شاهد
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
وسائل إعلام سورية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق ريف دمشق
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لدخول المساعدات إلي غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بدورته الـ10 يعلن عن الشخصية الدولية المكرمة

هارولد ديفيد
أحمد البهى

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن اختيار هارولد ديفيد، الرئيس التنفيذي لمهرجان "أوف أفينيون" الفرنسي، ليكون الشخصية الدولية المكرَّمة في دورته العاشرة، المقرر انعقادها في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر المقبل.

وتُعد هذه الزيارة هي الأولى لهارولد ديفيد إلى مصر والشرق الأوسط، حيث من المنتظر أن تمثل مشاركته دفعة كبيرة لشباب المسرح في مصر والعالم العربي، إذ سيلتقي خلال المهرجان بعدد من صُنّاع المسرح من مختلف الدول العربية ودول حوض البحر المتوسط.

كما يشهد الحدث توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ممثلاً في المخرج مازن الغرباوي، ومهرجان "أوف أفينيون" ممثلاً في هارولد ديفيد، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي والتعاون الفني بين المهرجانين.

ويعد هارولد ديفيد أحد أهم رواد  المسرح والأدب الفرنسي، حاصل على دبلوم الدراسات العليا في فنون الأداء، وقد كرس  حياته لخدمة الثقافة المسرحية والفنية، وعمل لمدة عشر سنوات في “دار الكتب والأدب” مديرًا لبرامج الكتب المدرسية والجامعية، كما أسّس في مدينة أفينيون إمبراطورية فنية متكاملة ضمّت الإنتاج والتوزيع والعروض المسرحية، وأدار مسرحي Rouge Gorge وAtypik Théâtre اللذين أصبحا منارات ثقافية في المدينة.


كما أسّس ديفيد مهرجانات كبرى مثل Eclats Sound وUne Saison de Lecture في باريس، والتي استمرت لأكثر من 15 عامًا. ومنذ عام 2022 يشغل منصب الرئيس المشارك لمنظمة AF&C المسؤولة عن تنسيق أكبر مهرجان مسرحي في العالم – Avignon Off. يُعدّ من الرموز الثقافية المؤثرة في أوروبا والعالم، ويمثل نموذجًا في الإبداع والإخلاص الفني.

ويقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار بقيادة معالي الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، حيث تؤكد مشاركة وزارة السياحة والآثار والهيئة دعم الفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر، وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، بما يرسخ تكامل البعد الثقافي مع البعد السياحي في خدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في إطار التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية معًا، وتتولى إدارة المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، فيما تحمل الدورة العاشرة اسم الفنانة إلهام شاهين، تكريمًا لمسيرتها الفنية المضيئة وإسهاماتها البارزة في دعم قضايا المسرح والفنون، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي الفنانة الراحلة سميحة أيوب.

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

