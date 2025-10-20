قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
وسائل إعلام سورية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق ريف دمشق
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لدخول المساعدات إلي غزة
مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال خطيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المخرج شريف عرفة: ملقتش حد يعمل دور الأب والأم في فيلم الناظر

شريف عرفة
شريف عرفة
نجلاء سليمان   -  
تصوير كيرلس صلاح

وصف المخرج شريف عرفة فيلم الناظر بأنه كان كابوسا بمعنى الكلمة بسبب الصعوبات التي واجهته في تنفيذه.

وكشف المخرج شريف عرفة كواليس الفيلم قائلا:"ملقتش حد يعمل دور الأب والأم في فيلم الناظر فا علاء ولي الدين عملهم".

وأضاف شريف عرفة:" أجريت مع علاء ولي الدين بروفات لمدة اكثر من شهر ونصف للوقوف على تفاصيل الأم والأب والابن التي قدمها ووجودنا من الشخصيات في الحقيقة".

منصة للحوار والتواصل

يُعنى الملتقى بتمكين الأصوات الجديدة وتعزيز التعاونات بين المواهب الصاعدة والراسخة، وبين الخبراء وصنّاع القرار، من خلال جلسات نقاشية، لقاءات مهنية، ورش عمل، موائد مستديرة ومختبرات، بما يساهم في دفع السينما العربية إلى الأمام وترسيخ حضورها على الساحة العالمية.

منصة إضافية: مسرح الجزيرة

يقدّم المهرجان هذا العام مسرح الجزيرة كمساحة جديدة نابضة بالحياة في قلب مارينا الجونة، تُصمم لتعكس روح المدينة المنفتحة والملهمة. سيستضيف المسرح فعاليات وجلسات حوارية في أجواء مريحة، تجمع بين الجمهور والضيوف للتبادل والاكتشاف والاحتفاء بالسينما.

جلسات "في حوار مع"

كيت بلانشيت: النجمة العالمية الحائزة على جائزتي أوسكار وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في جلسة مع الإعلامية ريا أبي راشد حول التزامها بالسينما الإنسانية ودور السرد السينمائي في إحداث التغيير.

منة شلبي: الممثلة المصرية المكرّمة بجائزة الإنجاز الإبداعي لهذا العام، في حوار حول مسيرتها الفنية وخياراتها المؤثرة وصوتها الملهم للأجيال الجديدة.

شريف عرفة: المخرج المصري الكبير، في لقاء يغوص في عمليته الإبداعية وإرثه الفني الذي أسهم في تشكيل ملامح السينما المصرية.


الحلقات النقاشية والجلسات الحوارية

يتضمن البرنامج 12 جلسة رئيسية، أبرزها:

مسابقة سينماتك للعرض التقديمي – النسخة الخامسة.

الإنتاج المشترك للأفلام العربية: بناء إنتاجات كبرى عبر الحدود.

أعمال التوزيع السينمائي: التحديات والفرص.

صناعة السينما المصرية إلى الأمام: تحولات وتحديات.

رحلة مع المعلّم – يوسف شاهين: أثره على أجيال جديدة من المخرجين.

النقد السينمائي بعد 100 عام: بين التقاليد والتحولات.

جيل جديد من المنتجين: دراسات حالة وتجارب ملهمة.

هيئات الأفلام في العالم العربي: بوابات للنمو.

ليس روائي طويل: تحديات الوثائقيات والقصير والأنيميشن.

نجوم صاعدة: أصوات سيني جونة الناشئة.

فن وأثر الكاستنج: الأدوار العالمية وحضور المواهب العربية.

من يروي القصة؟: المونتاج والرؤية الفنية في الوثائقيات.


ورش العمل

"إيفر آفتر: تطوير مسلسل درامي" بالتعاون مع نتفليكس، بإشراف الكاتب والمنتج الحائز على جائزة إيمي ليونارد ديك.

"من المحلي إلى العالمي" حول قوة المشاهد التجريبية المسجلة، بالتعاون مع جمعية مديري الكاستنج (CSA) وميدفست مصر.

"فيلم قصير لصنّاع السينما المستقبليين" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للمعاهد الثقافية (EUNIC).

"تصوير الحكاية: فن بوستر الأفلام" بالتعاون مع FUJIFILM، ويقدمه المصور أحمد هيمن.


ملتقى يعكس روح الجونة

يؤكد ملتقى سيني جونة من خلال برنامجه لهذا العام على التزامه بدعم الحوار السينمائي، واكتشاف المواهب، وإتاحة فضاء لتبادل الخبرات، في إطار يعكس روح مدينة الجونة المنفتحة، ويجعل من السينما أداة للتغيير والإبداع المشترك.

المخرج شريف عرفة فيلم الناظر شريف عرفة علاء ولي الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

وزير الثقافة

وزير الثقافة والمفتي يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الوعي الثقافي والديني ومواجهة التطرف الفكري

ارتفاع درجات الحرارة

حر مفاجئ.. الأرصاد تحسم الجدل حول موجة الحرارة

الطفلة ليلي

همثل معاه في فيلمه الجديد.. ليلى محاربة السرطان بالقليوبية تكشف كواليس زيارة الفنان تامر حسني لها| ما القصة ؟

بالصور

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد