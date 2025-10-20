قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملحمة وطنية.. لحظة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لمؤسسة أبو العينين إلى قطاع غزة| شاهد
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
وسائل إعلام سورية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق ريف دمشق
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لدخول المساعدات إلي غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسل لينك الحلقة 7 .. خداع زياد من والد زميله.. وأمواله قد تكشف سره

مسلسل لينك
مسلسل لينك
أحمد إبراهيم

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "لينك" تصاعداً في الأحداث، حيث بدأت بمواجهة بين زياد (سليم الترك) وأبو الفضل (هشام الشاذلي)، والد زميله شادي (بلال أحمد بلال)، الذي اعتدى عليه في وقت سابق. وخلال اللقاء، يطلب زياد مضاعفة مبلغ الترضية مقابل التنازل عن المحضر، إلى جانب إجبار شادي على الاعتذار له أمام الجميع.

وبالفعل يحصل زياد على 200 ألف جنيه كمقدم من أبو الفضل حسب الاتفاق بالحصول على 2 مليون جنيه وذلك دون علم والده بكر (سيد رجب)، لكن المفاجأة تأتي حين يخدعه أبو الفضل بعدما يخرج ابنه من الحبس ويطمأن عليه، ليمنح زياد 200 جنيه أخرى ويضحك عليه، ليجد زياد نفسه قد خسر أمواله وخداع والده في الوقت ذاته.

وعلى الجانب، تواجه أسماء (رانيا يوسف) أزمة جديدة بعدما تتلقى إنذارًا بالإخلاء من شقتها التي باعتها بالفعل وتسلّمت ثمنها، لتجد نفسها مهددة بالطرد في ظل ظروفها الصعبة. تستعين أسماء بالمحامي سعد في محاولة لاستعادة حقها، لكنهما يصطدمان برفض المحامي الخاص بالمشتري الكشف عن هوية من اشترى الشقة، مما يثير الشكوك حول دوافعه الحقيقية.

أما سلمى (لينا صوفيا)، فتنخرط في علاقة جديدة عبر تطبيق تعارف إلكتروني، لكنها تكتشف بعد لقائه أن الشاب يخفي أموراً غامضة بعد أن تركها فجأة في المقهى. وتتصاعد الأزمة حين تكتشف والدتها أسماء صورة والد سلمى على هاتفها، لتندلع بينهما مشادة حادة بسبب تمسك سلمى بذكراه رغم غيابه الطويل عن حياتهما، وتزداد المفاجأة عندما يحضر عزت (تامر فرج)، والد سلمى، مما يصدم أسماء.

في المقابل، يحاول بكر ترسيخ قيم الكرامة في ابنه زياد بعد علمه بما حدث، مؤكدا رفضه لأي أموال مشبوهة، بالتزامن مع تصالح إياد ومريم بعد فترة من الخلاف، وتختتم الحلقة بأحداث مثيرة، إذ يروي بكر لأولاده قصة "اللينك" وسرقة أمواله، بينما تفاجأ العائلة بخروج حفيدته من غرفة زياد وبحوزتها مبلغ كبير من المال، لتترك النهاية مفتوحة أمام تساؤلات جديدة حول مصدره ومصيره.

مسلسل لينك يعرض من السبت للأربعاء على قناة  DMC الساعة 7 مساء، والاعادة الأولى الساعة 2 صباحاً والثانية الساعة 9.30 صباحاً، كما يُعرض العمل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة فى الساعة 7 صباحاً و4.30 عصراً، إضافة إلى عرضه بالتزامن عبر منصة Watch It الرقمية في تمام الساعة 7 مساء.

مسلسل "لينك" بطولة سيد رجب ورانيا يوسف، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، سليم الترك، كريم العمري، أحمد صيام، ميمي جمال، لينا صوفيا، علاء زينهم، زينب العبد، مينا أبو الدهب، تامر فرج، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، وآية عبد الرازق، سما مغربي، العمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.

مسلسل لينك رانيا يوسف الفنانة رانيا يوسف سيد رجب الفنان سيد رجب

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

رمضان صبحي

حسام مقابل رمضان.. بيراميدز يكشف عن حقيقة عقد صفقة تبادلية مع الزمالك

يانيك فيريرا

فيريرا يمنح راحة لـ محمد صبحي.. والمهدي مرشح لحراسة مرمي الزمالك بالكونفدرالية

ميسي

ميسي يدعم شباب الأرجنتين بعد خسارة نهائي كأس العالم أمام المغرب

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

