مسلسل لينك الحلقة 7 .. خداع زياد من والد زميله.. وأمواله قد تكشف سره

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "لينك" تصاعداً في الأحداث، حيث بدأت بمواجهة بين زياد (سليم الترك) وأبو الفضل (هشام الشاذلي)، والد زميله شادي (بلال أحمد بلال)، الذي اعتدى عليه في وقت سابق. وخلال اللقاء، يطلب زياد مضاعفة مبلغ الترضية مقابل التنازل عن المحضر، إلى جانب إجبار شادي على الاعتذار له أمام الجميع.

وبالفعل يحصل زياد على 200 ألف جنيه كمقدم من أبو الفضل حسب الاتفاق بالحصول على 2 مليون جنيه وذلك دون علم والده بكر (سيد رجب)، لكن المفاجأة تأتي حين يخدعه أبو الفضل بعدما يخرج ابنه من الحبس ويطمأن عليه، ليمنح زياد 200 جنيه أخرى ويضحك عليه، ليجد زياد نفسه قد خسر أمواله وخداع والده في الوقت ذاته.

وعلى الجانب، تواجه أسماء (رانيا يوسف) أزمة جديدة بعدما تتلقى إنذارًا بالإخلاء من شقتها التي باعتها بالفعل وتسلّمت ثمنها، لتجد نفسها مهددة بالطرد في ظل ظروفها الصعبة. تستعين أسماء بالمحامي سعد في محاولة لاستعادة حقها، لكنهما يصطدمان برفض المحامي الخاص بالمشتري الكشف عن هوية من اشترى الشقة، مما يثير الشكوك حول دوافعه الحقيقية.

أما سلمى (لينا صوفيا)، فتنخرط في علاقة جديدة عبر تطبيق تعارف إلكتروني، لكنها تكتشف بعد لقائه أن الشاب يخفي أموراً غامضة بعد أن تركها فجأة في المقهى. وتتصاعد الأزمة حين تكتشف والدتها أسماء صورة والد سلمى على هاتفها، لتندلع بينهما مشادة حادة بسبب تمسك سلمى بذكراه رغم غيابه الطويل عن حياتهما، وتزداد المفاجأة عندما يحضر عزت (تامر فرج)، والد سلمى، مما يصدم أسماء.

في المقابل، يحاول بكر ترسيخ قيم الكرامة في ابنه زياد بعد علمه بما حدث، مؤكدا رفضه لأي أموال مشبوهة، بالتزامن مع تصالح إياد ومريم بعد فترة من الخلاف، وتختتم الحلقة بأحداث مثيرة، إذ يروي بكر لأولاده قصة "اللينك" وسرقة أمواله، بينما تفاجأ العائلة بخروج حفيدته من غرفة زياد وبحوزتها مبلغ كبير من المال، لتترك النهاية مفتوحة أمام تساؤلات جديدة حول مصدره ومصيره.

مسلسل لينك يعرض من السبت للأربعاء على قناة DMC الساعة 7 مساء، والاعادة الأولى الساعة 2 صباحاً والثانية الساعة 9.30 صباحاً، كما يُعرض العمل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة فى الساعة 7 صباحاً و4.30 عصراً، إضافة إلى عرضه بالتزامن عبر منصة Watch It الرقمية في تمام الساعة 7 مساء.

مسلسل "لينك" بطولة سيد رجب ورانيا يوسف، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، سليم الترك، كريم العمري، أحمد صيام، ميمي جمال، لينا صوفيا، علاء زينهم، زينب العبد، مينا أبو الدهب، تامر فرج، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، وآية عبد الرازق، سما مغربي، العمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.