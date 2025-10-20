في عيد ميلادها.. قصة صفع صفية العمري مرتين

تحتفل اليوم الخميس 20 أكتوبر، الفنانة صفية العمري بعيد ميلادها الـ73، إذ ولدت في مثل هذا اليوم بمدينة المحلة الكبرى عام 1949 لأسرة مكونة من 6 أخوات شقيقات، وتخرجت في كلية التجارة، شاركت فى عدد من الأعمال المهمة، ولكنها لا تنسى ما حدث معها فى فيلم البيه البواب.

صفية العمري ومشوارها

تقدمت الفنانة صفية العمري لاختبار اختيار المذيعات وعندما نشرت صورتها في مجلة (آخر ساعة) شاهدها المنتج رمسيس نجيب، وقابلت المخرج حسين كمال الذي كان يبحث بدوره عن بطلة شابة؛ للمشاركة في فيلم "العذاب فوق شفاه تبتسم"، فقد تخوفت من الشخصية التي جسدتها وهي شخصية الزوجة الخائنة إلا أنها نالت شهرة وانتشارا واسعا.

تعددت بعدها الأدوار وبدأ يختلف أداؤها حتى وصل إلى أعلى درجات النضج عندما قامت بتجسيد شخصية "نازك السلحدار" في الجزء الأول والثاني من المسلسل الأشهر "ليالي الحلمية"، فقد حققت به قبولا كبيرا لدى المشاهدات لدرجة كثيرات منهن كن يقمن بتقليد ازيائها وربطات الشعر التي ابتكرتها من خلال إطلالتها المبهرة في مشاهد المسلسل.

صفية العمري وصفعة صلاح السعدني

وكشفت الفنانة صفية العمري عن كواليس عملها مع الفنان صلاح السعدني مؤكدة أنها كانت سعيدة بالتعامل معه وكان هناك لغة حب وتفاهم فيما بينهما ولكن يظل كواليس ضرب صلاح السعدني لها في أحد مشاهد العمل هي الأكثر تأثيرا حيث كانت هناك بعض الترتيبات المختلفة لتنفيذ هذا المشهد ولكن لحظة التنفيذ اختلف الأمر تماما بسبب اندماج الفنان صلاح السعدني.

وقالت صفية العمرى في إحدى اللقاءات التليفزيونية أن صلاح السعدني ضربني بقوة على وجهى حتى طرحني ارضا وسقط على “فازه” إناء الزهور وحطمتها.

صفية العمري وصفعة أحمد زكي

حكت في إحدى لقاءاتها التلفزيونية، كواليس الفيلم، وقالت أنها مليئة بخفة الدم والبساطة في التعامل.

وأضافت أنها لن تنسى ضرب الفنان أحمد زكى لها في أحد المشاهد، وقالت:" لا أزال أشعر حتى الآن بأصابعه على خدي بعد صفعته القوية نتيجة لـ معايشته الشخصية بشكل قوي".

زواج صفية العمري

تزوجت العمري في بداية حياتها الفنية من الفنان جلال عيسى، وأنجبت منه ولدين هما أحمد ووليد تقضي معهما يوم عيد الأم من كل عام بالولايات المتحدة الأمريكية، مكان اقامتهما فمنذ انفصالها عن زوجها وهما يدرسان هناك، وفضلا الاستقرار بأمريكا، وبعد هذه التجربة الفاشلة رفضت العمري الزواج مرة ثانية وعن هذا تؤكد: "أنها كانت ترغب في التفرغ لابنائها وتربيتهم، مضيفة مكنتش عايزة حد يشاركني فيهما ولا يشاركهما فيّ".