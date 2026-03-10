القبض على المتهمين بإضرام النيران بمحل في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص يستقلون دراجات نارية بإضرام النيران بأحد المحال بالغربية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 فبراير المنقضى تبلغ لقسم شرطة أول المحلة من (مالك محل – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (3 أشخاص) يستقلون دراجة نارية لقيامهم بإضرام النيران بالمحل ملكه ، وتم إخماد الحريق بمعرفة الأهالى دون حدوث ثمة إصابات.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المحلة) ، كما تم ضبط الدراجتين المستخدمتين فى الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من آخر "مقيد الحرية على ذمة إحدى القضايا" لقيام صاحب المحل المشار إليه بإساءة معاملة إحدى العاملات بالمحل تربطها علاقة صداقة بالمحرض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق حيث قررت حبسهم إحتياطياً على ذمة التحقيقات.