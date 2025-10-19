وفاة والدة أمير عيد.. والجنازة عصر اليوم

رحلت عن عالمنا، ظهر اليوم الأحد، والدة الفنان أمير عيد -عضو فريق كايروكي- ولم تكشف أي تفاصيل حول سبب الوفاة.

وأعلنت أسرة أمير عيد عن تشييع جثمان والدته من مسجد الفاروق بالمعادي، عقد صلاة العصر اليوم، الأحد.

كايروكي

"كايروكي" هي فرقة غنائية روك مصرية تغني باللهجة المصرية، واكتسبت قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف الدول العربية.

بدأت الفرقة بشكل رسمي في 2003، وتتألف من خمسة أفراد: أمير عيد (غناء وجيتار)، شريف هواري (جيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفي (باس جيتار)، وشريف مصطفى (أورغ).

شهدت فرقة كايروكي بقيادة المغني أمير عيد نشاطا فنيا موسعا بعد إحياء عدة حفلات غنائية في الموسم الصيفي.

كما أحيا فريق كايروكي حفلا غنائيا بالأردن، وسط حضور عدد كبير من جمهورهم هناك.

وقدمت فرقة "كايروكي" خلال الحفل، الذي خصص جزء من ريعه لصالح الأهالي في قطاع غزة نتيجة للحرب الممتدة هناك، أغنية "تلك قضية" تعبيراً عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بشكل عام، ومع أهالي القطاع بشكل خاص، وتضامناً معهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة واستعادة ما أُخذ منهم بالقوة.